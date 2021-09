Raikkonen positivo al Covid/ F1, niente GP d’Olanda: Kubica il suo sostituto

Kimi Raikkonen positivo al Covid, niente GP d’Olanda: le condizioni del pilota di F1

Kimi Raikkonen non prenderà parte al GP d’Olanda di F1, in quanto è risultato positivo al Covid. A renderlo noto è stata la sua Scuderia, l’Alfa Romeo Racing, la quale attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere che il pilota finlandese non potrà gareggiare in questo weekend a Zandvoort. Secondo quanto riportato dal suo team, Raikkonen non presenta sintomi, è in uno stato di buona forma ed è entrato in isolamento nel suo albergo subito dopo l’esito positivo del tampone eseguito.

Il pilota, in vista del GP d’Olanda di F1, aveva annunciato il suo ritiro al termine della stagione. I primi rilevamenti hanno accertato che non c’è stata nessuna ripercussione sulle persone che sono state a contatto con lui nei giorni precedenti al risultato della sua positività. Oltre al GP d’Olanda, per Raikkonen sarebbe a rischio anche per il GP di Monza, che si disputerà tra una settimana.

Kimi Raikkonen positivo al Covid, niente GP d’Olanda: ecco chi sarà il suo sostituto

Dopo l’esito del tampone che ha evidenziato la positività al Covid di Kimi Raikkonen e la sua conseguente assenza al GP d’Olanda di F1, l’Alfa Romeo Racing ha comunicato chi sarà a sostituirlo sulla monoposto. Si tratta di Robert Kubica, il pilota polacco è la riserva della Scuderia dalla stagione 2020 e quest’anno è già sceso in pista in tre sessioni di prove. Kubica è un veterano della F1, e può vantare 97 gare, disputate con tre diverse Scuderie: Bmw Sauber, Renault e Williams.

In carriera è salito anche dodici volte sul podio, e la sua ultima gara disputata risale al GP di Abu Dhabi del 2019. A sostituire Raikkonen, ultimo pilota che ha portato la Ferrari al titolo Mondiale nel 2007, ci sarà così il polacco, che salirà sulla C41 numero 88 a partire dalle FP3. Il comunicato dell’Alfa Romeo Racing apparso sui canali ufficiali della Scuderia si conclude: “La squadra augura a Kimi una pronta guarigione”.



