Raim, Raimondo Cataldo con “Labirinto”/ Avrà la sua rivincita a Sanremo? (ItaliaSì)

Raimondo Cataldo, in arte Raim, cerca quel successo tanto a lungo atteso e sognato

Raimondo Cataldo, in arte Raim, è uno dei venti artisti pronti a contendersi un posto nella prossima edizione di Sanremo Giovani. Il 28enne di Mantova a un certo punto – come racconta a ItaliaSì! – ha sentito l’esigenza fortissima di esprimere la sua arte e ha cominciato ad esibirsi per locali: “sono sempre stato un ragazzino molto timido…poi verso i 16 anni ho sentito il canto bussare dentro di me“. Ha improvvisato un impianto con l’attrezzatura del suo papà e, vincendo ogni timidezza, ha deciso di intraprendere la strada della musica. Un atto piuttosto coraggioso il suo, ma sentito fin dal profondo dell’animo. Oggi sembra avere tutte le carte in regola per quel successo che arriva dal palco più ambito, quel successo tanto a lungo atteso e sognato. La selezione che decreterà i nomi dei dieci cantanti in gara ha già preso il via lo scorso sabato su Rai Uno. Nella puntata di ItaliaSì!, il programma condotto da Marco Liorni, i primi dieci finalisti si sono esibiti in una performance che ha permesso a pubblico e giurati di conoscerli meglio. Nessuna votazione nella scorsa puntata. Tra i primi dieci artisti in gara c’era appunto Raim.

Raim: avrà la rivincita a Sanremo?

Con la puntata di oggi si entrerà definitivamente nel vivo della gara. Una giuria demoscopica e la Commissione del Festival saranno chiamate a votare i cantanti ed i brani, per decidere chi, tra i dieci in gara, entrerà a far parte del gruppo dei cinque che si esibiranno poi sul palco dell’Ariston. Il brano che Raim ha scelto è “Labirinto“, un pezzo scritto e musicato da lui, dal forte impatto emotivo e riflessivo. L’artista non è nuovo alle selezioni per Sanremo Giovani. Già due anni fa il cantante mantovano aveva provato ad avere accesso al palco dell’Ariston. L’eliminazione, tanto inattesa quanto contestata, era arrivata a seguito di una presunta irregolarità. Il brano infatti che il giovane cantante aveva scelto era già arrivato tra i sessanta brani finalisti nel 2015. Quella di quest’anno ha insomma tutta l’aria di una rivincita e siamo certi che Raimondo Cataldo, con la sua voce notevole, ha buone probabilità di riuscire a prendersela. La sua grande passione per la musica ed il canto, coltivata fin da tenera età, è inizialmente esplosa durante il talent show The Voice of Italy del 2018. In quell’occasione aveva interpretato I can’t stand the rain di Ann Peebles. Durante il suo acuto l’artista era riuscito a fare colpo su Albano, entrando così a far parte del team canoro del celebre cantante di Cellino San Marco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA