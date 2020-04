Raimond e John Mark Vianello/ Nipoti adottivi di Raimondo e Sandra:“Ci mancano”

Pubblicità

John Mark Magsino è diventato parte integrante della vita di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini quando la celebre coppia della tv ha deciso di adottare una famiglia intera di filippini. Lui, così come il fratello Raimond, ha sempre chiamato i due attori ‘zii’. Una decisione di Sandra: “I nonni li avete già, per rispetto nei loro confronti è più giusto farci chiamare zii”, ha ricordato John Mark a Sorrisi. “Avevano un unico rimpianto”, ha continuato, “non poter vivere abbastanza per vedere quello che io e mio fratello saremmo diventati. Io sto per laurearmi in Economia, assieme a mio fratello collaboriamo con un’azienda che si occupa di formazione professionale”. I fan di Casa Vianello tra l’altro ricorderanno il suo volto da bambino: John è apparso in qualche puntata di Casa Vianello. “Credo che da una parte la zia fosse così felice di avere un bambino per casa che voleva mostrarlo a tutti”, ha ricordato ancora, “io dall’altra volevo stare con loro anche sul set. Però per me era solo un gioco, non voleva che diventassi un bambino prodigio”. I due fratelli e i genitori Edgar e Rosalie Magsino vivono ancora nell’attico ereditato dalla coppia, a Milano. “Di loro mi manca soprattutto la quotidianità”, ha detto invece Raimond al settimanale Oggi appena l’anno scorso, “mio zio mi preparava la colazione e da piccolo mi portava a guardare i cartoni animati per farmi felice”.

RAIMOND E JOHN MARK VIANELLO: “IL VALORE PIÙ GRANDE CHE CI HANNO LASCIATO È L’AFFETTO”

Raimond Magsino porta già nel nome un omaggio a Raimondo Vianello, che con la moglie Sandra deciderà di adottare sia i due fratellini sia i genitori, tutti di origine filippina. Raimond con la i, come ha sottolineato l’anno scorso al settimanale Oggi e non con la y. “Sandra chiedeva espressamente una coppia con un figlio piccolo, disposta a vivere qui”, ricorda mamma Rosalie in merito a quell’annuncio a cui ha risposto nel ’95. Sandra e Raimondo infatti erano alla ricerca di una coppia di domestici, ma anche la possibilità di coronare in qualche modo il loro sogno di vivere da vicino la crescita di un bambino. “John Mark aveva appena sei mesi e siamo stati assieme e al loro servizio facendo una vita normalissima per vent’anni”, ha detto ancora, “il valore più grande che ci hanno lasciato è stato l’affetto. Il periodo più difficile? Prima la malattia e la morte di Raimondo e subito dopo il declino di Sandra. È stato doloroso vedere come si spegneva lentamente”. Oggi, mercoledì 15 aprile 2020, Mediaset Extra e Cine34 faranno un omaggio a Raimondo Vianello in occasione del decimo anniversario della sua morte. Rivedremo così alcuni spezzoni della sua onorata carriera e forse persino quell’episodio di Casa Vianello, dal titolo Il mago Pennellone, in cui l’attore si è improvvisato illusionista e si è esibito di una banconota.



