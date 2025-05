Raimondo Todaro, il ritorno con Milly Carlucci a Sognando Ballando con le stelle

Venerdì 9 maggio debutta su Rai 1 Sognando Ballando con le stelle, un programma-evento condotto da Milly Carlucci e dedicato al 20° compleanno di Ballando con le stelle, uno dei più longevi show della televisione italiana. Saranno 4 puntate speciali in prima serata con la padrona di casa pronta a riaccogliere in pista coloro che hanno fatto la fortuna del programma: confermata in blocco la giuria, composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, e ci saranno tanti storici protagonisti.

Tra i Vip in pista che hanno partecipato in passato al dance show troviamo Hoara Borselli, Emanuele Filiberto, Nathalie Guetta, Federica Pellegrini e non solo. Tra i super ospiti ci sarà anche Francesco Totti che, come confermato dalla Carlucci in un’intervista a SuperGuidaTv, ha accettato dopo un lungo corteggiamento: “Il sì di Francesco è arrivato per sfinimento perché sono 20 anni che gli chiedo di venire a Ballando con le Stelle. Noi abbiamo firmato il contratto ma prima di dire che c’è Francesco dobbiamo vederlo attraversare quella porta e vederlo passare su questa pista. Sono scaramantica“.

Raimondo Todaro torna nel programma in autunno? Parla la conduttrice

Grandi novità ma anche graditissimi ritorni a Sognando Ballando con le stelle, con Milly Carlucci che riaccoglierà in pista uno dei maestri storici della sua trasmissione: Raimondo Todaro. Il ballerino aveva lasciato il programma nel 2020 per abbracciare una nuova avventura televisiva, quella di Amici, in qualità di insegnante di ballo degli allievi, per poi lasciare il talent di Maria De Filippi lo scorso anno.

Milly Carlucci, nel corso dell’intervista a SuperGuidaTv, conferma la presenza di Todaro nello speciale di Ballando, escludendo però la possibilità di un suo ritorno nel cast dei maestri dalla prossima stagione autunnale: “Credo che Raimondo si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti perché fa parte della nostra storia”.

