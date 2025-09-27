Raimondo Todaro a Verissimo: "Ho sofferto tanto nell'ultimo anno, con Francesca Tocca non è stato facile"

Il ballerino ed ex prof di Amici Raimondo Todaro è tornato nel salotto di Verissimo su Canale Cinque, dove ha colto l’occasione per tornare a parlare della sua rottura con Francesca Tocca: “Con Francesca ci stavamo facendo male, è una ragazza che ha un carattere particolare e non è sempre facile starle accanto. Le auguro di trovare la felicità, oggi abbiamo un ottimo rapporto. Io voglio stare sereno e mi auguro di stare bene anche in futuro dal punto di vista della salute, ho avuto 4 tumori, per fortuna di recente uno benigno. Mi auguro di stare bene, è l’importante. Ho una scuola di danza e sono molto legato ai miei ragazzi, penso a loro tutto il giorno e sono la mia vita, appena mi sveglio penso a loro.

“E’ stato un anno complicato, è stato un periodo di cambiamenti e transizioni, non è sempre tutto rose e fiori. Tra la salute e la separazione, il fatto di essere comunque sempre in giro e non poter vedere la bambina tutti i giorni non è facile come magari la gente può pensare vedendolo da fuori. Mi reputo un fortunato, poi i momenti difficili sono più importanti perché ti permettono di apprezzare quelli belli, sono i momenti che ti fortificano”.

Raimondo Todaro racconta la sofferenza vissuta

L’ultimo anno affrontato da Raimondo Todaro è stato molto complicato. Il noto ballerino e danzatore ha raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin come gli ultimi mesi siano stati difficili, ma da questi Todaro ha cercato comunque di attingere per trovare qualcosa di buono:

“Si cresce dai momenti bui, sono sereno e tranquillo, va bene così. Mi auguro che mia figlia si fidanzi tra 158 anni e di stare meglio a livello di salute e che tutta la mia famiglia sia felice. Mi accontento di poco, non ho l’ambizione di arrivare chissà dove. In questo momento non penso all’amore, ho provato a uscire, con mio fratello che mi ha preso di peso per staccarmi dal divano. Ancora non è il momento, vedremo. Adesso penso a me, alla mia piccola e al mio lavoro, sono focalizzato sui miei ragazzi” ha detto Raimondo Todaro a Verissimo su Canale Cinque.

