“Raimondo Todaro ama la sua famiglia”, gaffe di Elena Santarelli/ Francesca Tocca…

Raimondo Todaro e Francesca Tocca continuano a destare curiosità in giro per il web per via della loro rottura e del fatto che, qualche giorno dopo, la ballerina sia stata vista in compagnia di Valentin, almeno così si pensa visto che i due hanno mostrato le loro mani e non il loro viso. Il gossip è impazzito in questi mesi almeno fino a che Raimondo Todaro non ha annunciato la rottura con la sua sposa proprio sui social parlando di alcuni mesi di crisi e della rinuncia a voler continuare. A quanto pare, però, la decisione non è giunta all’orecchio di Elena Santarelli che ha ospitato il ballerino e parlando di social si è lasciato andare ad una gaffe che è finita poi su tutti i social e sul web. In particolare, in diretta nello studio di Italia Sì, su Rai Uno, la Santarelli si è lasciata andare ad un commento su Todaro e, in particolare, sui suoi social che lo vedono sempre attivo.

GAFFE DI ELENA SANTARELLI CON RAIMONDO TODARO

A quel punto Elena Santarelli rilancia:“Dai social vedo che ami molto tua figlia e la tua famiglia…”. Nello studio di ItaliaSì è calato il gelo visto che tutti sanno che il ballerino ha dovuto rinunciare alla sua famiglia con Francesca Tocca ma è stato poi lui a rimettere in fila le cose spiegando: “Amo molto mia figlia, sono molto presente. Ho sempre cambiato i pannolini”. La bambina è sicuramente il centro del suo mondo e proprio con lei ha passato queste ultime settimane ma per spezzare una lancia a favore della Santarelli non possiamo che spiegare che, molto probabilmente, stava parlando della sua famiglia in senso di “radici” visto che spesso Todaro è apparso al fianco del padre soprattutto nel periodo di quarantena.



