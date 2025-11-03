Raimondo Todaro riavvolge il nastro di Ballando con le stelle e stronca la vittoria di Emanuele Filiberto nel 2009: la stoccata a La Volta Buona.

Per anni ha vissuto anni speciali a Ballando con le stelle, scrivendo la storia del programma per un filotto di vittorie che ancora oggi i protagonisti tentano di eguagliare; Raimondo Todaro conosce bene le dinamiche dello show di Milly Carlucci e la memoria non gli manca quando si tratta di giudicare quanto vissuto da protagonista nel talent. C’è un nome in particolare che stuzzica il suo pensiero critico, anche con particolare schiettezza: Emanuele Filiberto di Savoia.

Era il 2009, precisamente la quinta edizione di Ballando con le stelle: Emanuele Filiberto di Savoia conquistò la vittoria dello show di Milly Carlucci con al fianco Natalia Titova. Ecco, oggi a La Volta Buona, arriva un giudizio perentorio da parte di Raimondo Todaro che per anni ha vissuto i fasti del talent. “Uno dei più scarsi che abbia vinto Ballando con le stelle”. Il parere spiazza i presenti, Fabio Canino si dice d’accordo con il maestro di ballo a differenza di Rossella Erra che invece sottolinea il percorso.

Raimondo Todaro a La Volta Buona: che stoccata ad Emanuele Filiberto!

Non si smuove dal suo punto di vista Raimondo Todaro che rincara la sua stroncatura ai danni di Emanuele Filiberto nel merito della vittoria a Ballando con le stelle. “Vinse perchè si chiamava Emanuele Filiberto, era tra i più scarsi. Quell’anno bettarini era mille volte più bravo di lui”. Il maestro di ballo ha poi precisato la natura del suo giudizio, prettamente legata alla gara: “A livello di ballo, tra quelli che hanno vinto, è il più scarso”.