Raimondo Todaro, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha punzecchiato la giuria di Ballando con le stelle 2025.

Il tema del giorno è lo sfogo di Filippo Magnini, dopo Ballando con le stelle 2025, in un video prima pubblicato sui social e poi rimosso. Nello studio de La Volta Buona viene incalzato Raimondo Todaro a proposito di quanto accaduto ma, non essendoci i diretti interessati, la conversazione si sposta più su una analisi generale che fin dalle prime battute investe la giuria del talent. Il maestro di ballo ha un pensiero chiaro: “Il risultato in classifica non è influenzato dal suo commento, ha parlato dopo aver ballato, quindi se vado a valutare come ha ballato e lo vedo settimo su nove…”.

L’analisi di Raimondo Todaro verte dunque sul giudizio ingiusto ricevuto da Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025, strettamente dal punto di vista artistico. “Quello che mi è dispiaciuto è stato vedere il più bravo nettamente che, se ci fosse stata una giuria di competenti, avrebbe vinto a mani basse”. L’attacco alla giuria dello show di Milly Carlucci si sposta poi in particolare verso Carolyn Smith, secondo il maestro di ballo ‘rea’ di non imporre il suo giudizio tecnico: “Carolyn non si deve far influenzare negativamente dagli altri, gli ha dato lo stesso voto di Nancy Brilli che è stata fuori tempo tutto il tempo”.

Raimondo Todaro a La Volta Buona: “I giudizi di chi non capisce di ballo…”

Il parere di Raimondo Todaro a proposito della giuria di Ballando con le stelle 2025 divide i presenti a La Volta Buona; senza entrare nel merito dello sfogo di Filippo Magnini, già prima alcuni ospiti in studio avevano messo in evidenza un trattamento da ‘figli e figliastri’ da parte dei giurati dello show di Milly Carlucci. “Se chi non capisce di ballo dà un 6 o un 7 non c’è problema, ma chi se ne intende di tecnica…”, prosegue così Raimondo Todaro rincarando la dose a proposito del suo disaccordo rispetto ai giudizi di Carolyn Smith con particolare riferimento all’ultima esibizione di Filippo Magnini.