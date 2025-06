Raimondo Todaro infiamma il gossip: la nuova fiamma è una tiktoker dei workout ormonali? Addio definitivo a Francesca Tocca!

Dopo che Francesca Tocca è stata beccata insieme a Davide Greco, anche Raimondo Todaro è rispuntato con una nuova compagna al suo fianco. Attenzione, il ballerino non ha ancora confermato alcuna storia d’amore, ma dopo lo scoop di Deianira Marzano non si parla d’altro. L’esperta di gossip ha infatti spiegato che dopo essersi confrontata con le sue fonti, è sicura che Raimondo Todaro sarebbe fidanzato. Con chi? Andiamo a scoprirlo!

Ultimo e Jacqueline, finalmente la verità dietro la crisi/ Gli amici raccontano il retroscena: cos'è successo

La nuova fidanzata di Raimondo Todaro sarebbe una famosa tiktoker che di professione pubblica video su workout ormonali. In poche parole, la ragazza si occupa di proporre esercizi ai fan che permettono di regolare i livelli del grasso corporeo, il metabolismo, l’insulina, l’ormone della crescita e il cortisolo. Insomma, una professionista che tramite esercizi HIIT è specializzata nell’aiutare i fan a migliorare il proprio stile di vita.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Andrea Sempio è tranquillo, io sono preoccupato della spazzatura dei Poggi”

Raimondo Todaro, chi è la nuova fidanzata? Visti mano nella mano a Messina

Secondo Deianira Marzano, Raimondo Todaro sarebbe stato visto con una tiktoker, la cui identità resta al momento segretissima. I due sono stati beccati a Letoyanni, un paesino a Messina mentre si trovavano al Movida Beach. A raccontare tutto sul loro incontro sarebbe stata una persona all’interno del locale, spiegando che in quell’occasione il ballerino non avrebbe fatto niente per sfuggire agli occhi curiosi delle altre persone. Durante la serata si è messo a disposizione per fare i selfie coi fan, i quali avrebbero raccontato di aver visto accanto a lui una donna molto bella. Non solo, secondo i testimoni, Raimondo Todaro e la tiktoker sono stati tutta sera mano nella mano.