Raimondo Todaro, che succede dopo Amici 22?/ Unisce le forze con Mattia e..

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro rivede Mattia Zenzola e…

Mentre il web continua a chiedersi delle sorti che attendono Raimondo Todaro in tv, dopo la finale di Amici 22, l’insegnante di ballo registra una reunion post-talent che, tra gli altri allievi, coinvolge anche il vincitore Mattia Zenzola. L’occasione social del momento vede , tra le nuove Instagram stories, l’insegnante di ballo rivedere pubblicamente gli allievi ballerini seguiti ad Amici 21 e Amici 22, Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano, Benedetta Vari e il nuovo vincitore al talent show Mattia Zenzola per un annuncio rivolto agli utenti nel web. Si tratta dell’invito ad uno spettacolo previsto nel catanese, organizzato nella regione Sicilia e che vede l’ex ballerino di Ballando con le stelle atteso sul posto di lavoro in collaborazione con i talenti seguiti al talent show. E al gruppo si aggiunge anche il ballerino di Napoli, che per il web sarebbe stato fortemente penalizzato nella competizione di ballo ad Amici 22, Alessio Cavaliere.

Raimondo Todaro lascia Amici e torna a Ballando con le stelle?/ L'indiscrezione choc

Raimondo Todaro torna a ballare: che succede dopo Amici 22?

“Ci vediamo il 2 giugno al teatro Metropolitan di Catania -fa sapere Raimondo Todaro tra le nuove storie rivelatrici, nella registrazione di un video in cui abbraccia i summenzionati ex Amici, a eccezione fatta per il grande assente Alessio Cavaliere -, per “La serata da sballo”…i ragazzi chiaramente si esibiranno davanti a voi risponderanno alle vostre domande e curiosità e poi alla fine ci facciamo delle foto tutti insieme”. Un annuncio quello dell’evento del 2 giugno 2023 che fa ora il giro del web, e che in particolare manda in visibilio i fan del team Todaro targato Amici. Questo, mentre al contempo nel web si fa incessante la voce che vedrebbe Raimondo Todaro in procinto di ufficializzare la sua vociferata uscita di scena dal talent show di Maria De Filippi.

Amici 22, Raimondo Todaro lascia la scuola?/ Silenzio rotto dopo la finale: lo sfogo

Complice una lite tra l’ex Ballando con le stelle e la regina di ascolti TV in casa Mediaset censurata dalla programmazione TV di Amici 22 circola da settimane, in rete, l’indiscrezione che anticiperebbe la sostituzione di Raimondo Todaro nel cast dei professori di Amici, per l’edizione Amici 23, che é in partenza a settembre 2023.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Raimondo Todaro: "Se vincesse Isobel e non Mattia.."/ Il pronostico

© RIPRODUZIONE RISERVATA