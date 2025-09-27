Raimondo Todaro, chi è il ballerino catanese? Le vittorie nella danza, poi Ballando con le Stelle e ancora Amici: "I successi..."

Il ballo, nella vita di Raimondo Todaro, è arrivato grazie genitori. “Era una loro passione, poi mi hanno detto di provare” ha rivelato il ballerino, nato a Catania nel 1987 ma cresciuto fino ai 16 anni a Castelnuovo di Garda. L’artista, che fin dai suoi primi anni di vita si è formato ad alti livelli prendendo parte ai suoi primi concorsi, fino a diventare campione italiano a soli nove anni, nel 2005 è approdato a Ballando con le Stelle, dove per la prima volta ha partecipato in qualità di mastro, ballando con Cristina Chiabotto. Giovanissimo, Raimondo aveva all’epoca solo 18 anni: nonostante la sua giovanissima età, il ballerino è riuscito a conquistare tutti, arrivando alla vittoria. La vittoria a Ballando con le Stelle, per Raimondo, si è ripetuta anche nel 2006, nel 2010, nel 2013 e nel 2014. Dopodiché, è passato ad altri programmi, tra i quali Amici, dove ha insegnato tra il 2021 e il 2024. Un’esperienza che Raimondo Todaro ha definito “top”, nonostante sia ormai terminata.

“Quando facevo le gare di ballo ero fortunato, ero accompagnato anche da ballerine di spessore. Anche quello ovviamente fa la differenza. Quando poi ho iniziato la carriera televisiva, la cosa bella è che sono piaciuto al pubblico: all’epoca si vinceva solo con il televoto” ha rivelato a “La volta buona” Raimondo Todaro, che ha ottenuto grandi successi anche come professore di Amici di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro, chi è: le esperienze nel ballo e in televisione

Oltre ad essere un grande ballerino, il grande talento di Raimondo Todaro lo ha portato a recitare anche. È stato infatti protagonista di diverse serie tv, come Provaci ancora prof!, L’Isola dei segreti, Il commissario Montalbano, Squadra antimafia e Che Dio ci aiuti, nelle quali ha fatto breve comparse ma comunque significative. Esperienze, dunque, che hanno arricchito il suo grande curriculum, fatto di successi continui.