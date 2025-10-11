Raimondo Todaro, chi è il ballerino e la battaglia con la malattia e la nuova vita dopo Amici e Ballando con le stelle
Nuova vita per Raimondo Todaro, il 38enne insegnante di danza nei mesi scorsi ha fatto i conti con una fase di vita piuttosto complessa, tra i conti con la malattia e il tumore che lo ha colpito e la separazione sentimentale con l’ex moglie Francesca Tocca. Oggi Raimondo Todaro sta vivendo una nuova vita, fatta di passione per il ballo che è sfociata in un rapporto speciale con gli allievi della sua scuola. Sono loro il primo pensiero di Raimondo Todaro al mattino, come rivelato in una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale Cinque: “Ho una scuola di danza e il mio primo pensiero quando mi sveglio al mattino sono i miei allievi, ho fatto tanto per loro e vederli crescere e imparare è una delle soddisfazioni più grandi” ha ammesso il ballerino nel programma di Canale Cinque della Toffanin.
Una nuova vita per Raimondo Todaro, che ha colto l’occasione anche per parlare della malattia, il tumore con il quale ha fatto i conti molto da vicino: “A 32 anni mi hanno detto che se non mi fossi operato avrei lasciato mia figlia senza un padre” le parole del ballerino a Verissimo.
Raimondo Todaro e la malattia
Più volte nel corso degli anni il ballerino e insegnante di danza, che ha vissuto anni felici sia a Ballando con le stelle che ad Amici di Maria De Filippi, ha parlato della malattia affrontata e vissuta da vicino. Una battaglia vera e propria per Raimondo Todaro con un tumore che si è ripresentato in vesti diverse.
Nei giorni scorsi Raimondo Todaro si è sottoposto a degli esami precauzionali a riguardo e sui social ha condiviso la gioia per il buon esito della serata: “Tutto a posto. Ho fatto. Non ho niente e vaff….”. l’esulta del ballerino che si è poi lasciato andare ai festeggiamenti.