Raimondo Todaro choc, acqua addosso ad Alessandra Celentano/ Il video ad Amici 2022

Ad Amici 2022 le discussioni tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano sembrano essere ormai all’ordine del giorno. I due colleghi hanno visioni divergenti sul mondo della danza, e lo dimostrano nel corso di una discussione di fronte all’allievo Gianmarco. Al ballerino, seguito e apprezzato dalla Celentano, è stato affidato un compito da Todaro che, tuttavia, non sembra essere nelle sue corde. Per questo, durante un confronto con i due insegnanti in palestra, il giovane talento mette subito in chiaro le cose con il maestro.

“Io chiedo solo una cosa: tutto questo mi va bene, non ho detto assolutamente niente. L’unica cosa che ho detto è: ‘Spero che quando eseguirò il compito ci sia un parere oggettivo più che soggettivo sulla persona’” le parole di Gianmarco. Non vorrebbe infatti ricevere alcun pregiudizio prima di svolgere il compito: “Non vorrei che ci sia già il pensiero del ‘Non mi piacerà’“. Raimondo Todaro lo rassicura: “Se io avessi voluto farti fare una figuraccia per poi metterti in sfida immediata, non ti avrei dato quella roba lì“.

Le parole di Raimondo Todaro tuttavia scatenano la reazione di Alessandra Celentano, che attacca il collega di Amici 2022. A suo dire, infatti, il compito da lui affidato non è affatto nelle corde di Gianmarco, e si rivolge all’allievo: “Ma quella è una coreografia che secondo te puoi fare?“. La maestra invita poi a chiudere il confronto: “In tutto ciò dobbiamo andare via, perché serve la palestra per lavoro e dobbiamo chiuderla qui“. Ma, con uno scatto improvviso, Todaro getta addosso al volto della collega dell’acqua dalla bottiglietta che teneva in mano.

Un gesto spiazzante, di fronte al quale l’allievo rimane ammutolito, mentre la Celentano si infuria: “Ma sei sce*o?“. Un gesto sicuramente ironico che, tuttavia, ha scatenato feroci commenti sotto il video condiviso su Instagram da Amici 2022. “Ma che cafone“, “La maestra ha ragione e Todaro un cafone“, “Bell’esempio sto insegnante“. Ma c’è anche chi condivide il pensiero di Raimondo, pur criticando il gesto: “A mio parere Raimondo ha ragione ,ma con il suo comportamento esagerato purtroppo passa dalla parte del torto, direi impulsivo e poco furbo“.

