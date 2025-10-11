Raimondo Todaro si racconta a cuore aperto e svela i dettagli della malattia soffermando anche su Ballando con le stelle e Amici.

Raimondo Todaro, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di Ciao Maschio in onda oggi, 11 ottobre 2025, si racconta soffermandosi sull’ultimo periodo della sua vita. A 33 anni si è ritrovato a vivere un momento difficile e doloroso. «Quando a 33 anni una dottoressa ti dice: “Raimondo, se non ti operi, tua figlia non avrà più un padre”, comunque te la fai sotto dalla paura», ha raccontato a Nunzia De Girolamo. Oltre alla figlia Jasmine, Todaro ha pensato anche ai genitori a cui è fortemente legato come svela lui stesso alla De Girolamo.

«Mamma e papà stanno insieme da una vita, si amano e si adorano. Io invece so che mia figlia non ha questa fortuna, e questo per me resta un dolore. Ma so anche che abbiamo fatto entrambi tutto quello che potevamo. Quando dai tutto, puoi comunque andare avanti con serenità». E aggiunge con emozione: «Penso spesso al giorno in cui non avrò più mamma e papà. Mi spaventa da morire, perché mi sento ancora tanto figlio».

Raimondo Todaro e l’esperienza a Ballando con le stelle e Amici

La passione per il ballo, alimentata sin da quando era un bambino, ha cambiato la vita di Raimondo Todaro che, giovanissimo, è entrato nel cast di Ballando con le stelle, un programma che gli ha dato tutto e a cui ha dato tutto. «Dopo 14 anni avevo dato tutto, era arrivato il momento di cambiare. Nella vita non bisogna vivere di ricordi, bisogna evolversi», ha detto.

Da Ballando ad Amici il passo è stato breve e, sull’avventura da insegnate vissuta nel programma di Maria De Filippi, ha detto: «Ho fatto tre anni da Maria e sono stato benissimo. Ho dato tutto quello che potevo. Se mi volete sono così, altrimenti va bene un altro. Non mi snaturo. Ho raggiunto il mio obiettivo: far vincere un ragazzo latinista che non aveva mai vinto ad Amici. Per me quello è stato il traguardo».

