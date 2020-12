Tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro c’è un rapporto che va ben oltre tutto. Ormai chi ha seguito Ballando con le stelle 2020 lo sa bene perché più volte il bel ballerino siciliano ha avuto modo di capirlo e di pensarlo proprio durante il corso di questo anno complicato. Noi infatti abbiamo visto una piccola parte di quello che è successo tra loro perché il programma di Milly Carlucci avrebbe dovuto iniziare molto tempo fa, all’inizio di quest’anno ma così non è stato per via del Covid. I protagonisti e le sue coppie, però, hanno avuto modo di provare e conoscersi anche via etere e questo ha dato modo ad alcuni di stringere un rapporto ancora più stretto proprio come è successo a Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi che sul palco hanno portato tanto gossip e poco ballo per via di tutto quello che è successo loro nel corso dei mesi.

Raimondo Todaro: “Con Elisa Isoardi un rapporto che va oltre…”

Mentre Elisa Isoardi sui social scriveva: “Cercavo il sole e l’ho trovato, bastava aprire il cuore. Era là…faceva parte dell’anima. #vita #sole #mare #credo #bastacrederci”, Raimondo Todaro ci ha tenuto a sottolineare che il loro rapporto è andato molto oltre ma non a livello fisico ma proprio a livello di amicizia. I due sono riusciti a legarsi molto in questo periodo e a sostenersi a vicenda venendo da un periodo un po’ complicato. Elisa Isoardi era uscita un po’ scottata dalla conduzione de La Prova del Cuoro e dal difficile fardello lasciatole da Antonella Clerici mentre Raimondo Todaro veniva fuori da dalla separazione dalla moglie Francesco Tocca, madre di sua figlia. Questo non significa che i due sono una coppia ma solo che insieme sono riusciti a superare alcuni scogli che se lo verrà Elisa Isoardi spiegherà a Oggi è un altro giorno proprio nel pomeriggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA