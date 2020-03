Raimondo Todaro contro Valentin di Amici?/ “La diretta non è per tutti”: la Tocca…

Raimondo Todaro lancia una frecciatina a Valentin di Amici 2020 confermando i rumors su un presunto flirt tra il ballerino di latino e la moglie Francesca Tocca? Da settimane, si parla di una crisi matrimoniale tra il ballerino di Ballando con le Stella e Francesca Tocca a causa del rapporto tra quest’ultima e Valentin. Gossip a cui la coppia ha sempre risposto con il silenzio, almeno fino a ieri. Durante la terza puntata del serale di Amici 2020, Valentin ha avuto un acceso scontro con Maria De Filippi che, di fronte all’atteggiamento presuntuoso del ballerino che ha affermato di essere pronto a lasciare la scuola non sentendosi protetto dalla giuria e affermando di non potersi esprimere al cento per cento, ha perso la pazienza. Le parole del ballerino hanno scatenato la reazione furiosa di Maria De Filippi che ha fatto un’allusione che non è passata inosservata al pubblico e che ha scatenato la conseguente frecciatina di Raimondo Todaro.

RAIMONDO TODARO, FRECCIATINA CONTRO VALENTIN DI AMICI PER FRANCESCA TOCCA?

Raimondo Todaro, in queste settimane, ha sempre evitato di commentare il gossip sulla sua vita privata nonostante i rumors insistenti sul presunto flirt tra Valentin e Francesca Tocca. Durante la terza puntata del serale di Amici, Maria De Filippi, furiosa con il ballerino, si è lasciata scappare la seguente frase: “sai perfettamente cosa fai e non mi fare entrare nei dettagli di come ti stai comportando”. Molti hanno letto nelle parole della conduttrice una chiara allusione al gossip soprattutto perchè il ballerino, rispondendo alla conduttrice, ha aggiunto: “ora entriamo in altri discorsi”. La De Filippi ha immediatamente chiarito che il suo era un riferimento a Natalia Titova, ma il pubblico ha immediatamente pensato ad altro. E forse anche Raimondo Todaro. Quest’ultimo, infatti, mentre andava in onda la diretta, su Instagram, ha pubblicato una storia scrivendo: “la diretta non è per tutti”. Silenzio, invece, da parte di Francesca Tocca che, diversamente dalle scorse settimane, non ha pubblicato alcuna storia relativa alla puntata di Amici.

