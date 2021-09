RAIMONDO TODARO/ Nuovo prof di Amici 21: Alessandra Celentano lo punge “la danza…”

Ballerino, coreografo ed ora nuovo professore di Amici 21: è Raimondo Todaro che ha fatto il suo ingresso nella Scuola televisiva dopo il video di presentazione. “Ogni ragazzo ha una chiave diversa per aprirsi quindi bisogna trovare la chiave giusta per ognuno di loro”, ha esordito. Grandi applausi hanno accolto il neo professore che è andato a sedersi accanto a Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

“A destra avrai serenità ed a sinistra c’è già chi indossa una maglietta…”, ha esordito Maria De Filippi riferendosi alla maglia della Celentano con la scritta “La danza è una”. Ovviamente non poteva mancare la frecciatina al neo insegnante. “Ma noi siamo Alessandra e Raimondo”, ha scherzato la Celentano facendo sorridere anche la padrona di casa che ha così introdotto la nuova classe di talenti. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

RAIMONDO TODARO DOPO MILLY CARLUCCI APPRODA AD AMICI 21

Raimondo Todaro è stato negli ultimi tempi al centro di numerose chiacchiere di gossip, tanto a livello professionale quanto in chiave sentimentale. Il ballerino classe 1987 ha infatti detto addio dopo una lunghissima militanza al programma di Rai Uno “Ballando con le Stelle”, di cui era letteralmente una delle colonne portanti dal 2005. Una separazione che la padrona di casa, Milly Carlucci, non ha certo accolto con il sorriso sulle labbra, dato che per Todaro quella di “Ballando” era divenuta una vera e propria famiglia.

Il danzatore, però, è pronto per una nuova avventura come insegnante di ballo ad Amici 21, anche se i rapporti tra lui e Alessandra Celentano, che aveva proposto per prima il suo nome a Maria De Filippi, non sono idilliaci. I due, infatti, si sono scambiati alcune frecciatine riguardo al loro modo di vedere la danza; in particolare, la Celentano sostiene che la danza sia solo una e, proprio per questo, in risposta Todaro ha affermato che, con la sua presenza ad Amici 21, la giudice “correrebbe il rischio di capire che la danza non è solo una, ma ha molte sfumature”.

RAIMONDO TODARO: RITORNO DI FIAMMA CON FRANCESCA TOCCA?

Al di là della danza, Raimondo Todaro a “Ballando con le Stelle” si è dimostrato un grande latin lover. Tanti i presunti flirt attribuitigli, non ultimo quello con Elisa Isoardi, conduttrice televisiva ed ex fidanzata di Matteo Salvini. Va detto, però, che per numerose edizioni della trasmissione Raimondo ha avuto occhi e cuore solo per Francesca Tocca, con cui condivideva la passione per la danza. I due si erano sposati nel 2014, ma già nel 2013 era nata la loro piccola Jasmine, frutto dell’amore della coppia.

Poi, nel 2019, ci fu la separazione, attribuita da molti a una relazione tra Tocca e Valentin Dumitru, che la donna ha conosciuto proprio ad Amici. Attualmente, Raimondo sembra aver confermato il suo fidanzamento con una delle professoresse de “L’Eredità”, ovvero Sara Arfaoui. Da pochi giorni, però, circola la notizia di un possibile ritorno di fiamma con la Tocca: i due, a quanto pare, sono stati visti a cena insieme, ma si dice che si siano incontrati solo per parlare della figlia Jasmine, a cui entrambi tengono moltissimo.



