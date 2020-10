Raimondo Todaro/ “Domani sera torno a Ballando con le Stelle con Elisa Isoardi”

Il ballerino di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro, è stato ospite stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, striscia mattutina in onda da lunedì a venerdì, condotta da Eleonora Daniele. Raimondo Todaro è stato uno dei grandi assenti di queste prime puntate dello show di Milly Carlucci: il ballerino, infatti, è stato costretto ad un’operazione d’urgenza per l’appendicite infiammata, e di conseguenza ha dovuto dare forfeit. Il peggio sembrerebbe però essere passato, come ha fatto chiaramente capire lo stesso artista: “Sto bene ma mi sento stanco, mi stanco facilmente, non sono abituato, questa cosa mi da più fastidio delle ferite, comunque son migliorato molto rispetto a sette giorni fa e lo considero quasi un miracolo”. Quindi la Daniele gli chiede se domani serà ci sarà a ballare: “Dipende da quello che mi ha scritto Elisa Isoardi...”. A quel punto la Daniele ha letto in diretta tv un sms che le ha spedito proprio la Isoardi, partner di Todaro: “Cara Eleonora, sono contenta di prendermi cura di Raimondo, si fa così in famiglia, quando uno non può ci pensa l’altro”.

RAIMONDO TODARO: L’SMS DI ELISA ISOARDI

E ancora: “Sabato scorso ho ballato da sola ma sabato sera finalemnte ci prenderemo per mano, non sarà un semplice ballo, sarà un racconto che parla di attenzione, aiuto, protezione e gentilezza, sentimenti fondamentali nella vita, sentimenti che ho scoperto grazie a Ballando con le Stelle, a Milly e grazie soprattutto a Raimondo Todaro che mi ha preso per mano dalla prima puntata”. A quel punto ha replicato lo stesso Todaro: “Dopo che scrivono cose del genere come fai a lasciarla da sola in pista? Ballerò è un parolone, farò il possibile per dare una mano ad Elisa, poi sai, da qui a domani possono cambiare tante cose, perchè di giorno in giorno è una scoperta”. Bocca cucita invece sulla presunta relazione fra i due, alla luce del feeling dimostrato da alcuni scatti recenti pubblicati da Novella 2000: “Ci vediamo domani sera – replica ironico Raimondo todaro – Rai Uno ore 20:35”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA