Raimondo Todaro dopo l’operazione/ “Ho avuto complicazioni, hanno dovuto tagliare…”

I telespettatori di Ballando con le stelle ben sanno che quella di quest’anno è un’edizione piuttosto tormentata. Incidenti, positivi al Covid e, qualche settimana fa, anche un’operazione all’appendicite per Raimondo Todaro che è dovuto assentarsi dalla gara per una puntata. È poi riuscito in un ritorno lampo al fianco di Elisa Isoardi, pur non essendosi ripreso del tutto. Lo ha ammesso lui stesso nel corso di un’ospitata a Storie Italiane. In collegamento con Eleonora Daniele, Todaro ha infatti ammesso che “Le ferite dell’intervento ancora mi danno qualche noia. – per poi aggiungere – La cosa positiva è che adesso reggo un po’ di più, rispetto ai giorni scorsi, prima di stancarmi. Comincio ad avere più tenuta, mi sento più “sul pezzo”, ecco, come si dice in gergo.”

Raimondo Todaro, dettagli sull’operazione: “Tagliati 10 cm di intestino”

Raimondo Todaro ha dunque ammesso che riprendersi in tempi così stretti non è stato facile ma che tutto è stato fatto per tornare in breve al fianco di Elisa Isoardi a Ballando con le stelle. “Mi dovrò muovere inevitabilmente: questa è la mia unica preoccupazione. La settimana scorsa le ferite non mi hanno dato alcuna noia, dato che abbiamo fatto un valzer molto tranquillo, ma con l’esibizione di questa settimana le sento…” ha aggiunto ancora. Ma, in un’intervista rilasciata poi a DiPiù, Todaro è entrato nel dettaglio dell’operazione, svelando di aver avuto delle complicazioni all’intestino: “Sono stati costretti a tagliarne dieci centimetri e a ricollegare le due estremità”.



