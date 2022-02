Raimondo Todaro e Francesca Tocca perchè si erano separati?/ Dumitru, la rinascita, e la seconda figlia…

Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo assieme

A volte bisogna perdersi per ritrovarsi. E’ quello che sembra essere successo a Raimondo Todaro e Francesca Tocca, oggi protagonisti di Amici 21, anche se in vesti diverse (lui come professore e lei come professionista). Quando erano entrambi adolescenti, i due si sono fidanzati travolti da un amore intenso e passionale. Nel 2013 sono quindi diventati genitori di una bellissima bambina che è la loro unica figlia. L’anno successivo, poi, si sono sposati e pare che fossero molto felici. Ad un certo punto però sembra che qualcosa sia andato per il verso sbagliato. Nel 2019 Francesca si è avvicinata ad un giovane allievo della scuola di Amici, ovvero Valentin Dumitru. Questo di fatto ha causato una frattura nella relazione. Di lì a poco è arrivata la separazione. Tuttavia, verso settembre dello scorso i due si sono riavvicinati. Del resto i due, per amore della figlia, non si erano mai persi di vista. Oggi sembrano aver ritrovato il loro amore.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca pronti per un altro figlio

Intervistato da Di Più, Raimondo Todaro parlando della moglie ha detto: “In questi due anni, anche se ci eravamo separati, non ho mai smesso di amarla. E forse in fondo al mio cuore ho sempre pensato che prima o poi saremmo tornati insieme. È successo quest’estate e ora mi sento un uomo più completo, felice”. Ha poi ammesso che oggi le cose tra di loro vanno bene e che, sebbene entrambi abbiano avuto altre storie in questi anni, nessuna è stata talmente importante da riuscire a cancellare il loro grande amore. Ha poi confessato: “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. (…) Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”.

