Alessandra Celentano e il consiglio per Raimondo Todaro e Francesca Tocca: il commento della Maestra

Nelle ultime ore c’è stata una reunion molto apprezzata dai fan di Amici, e non solo: quella tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. I due ballerini, dopo una lunga relazione e un periodo di crisi superato in passato, hanno annunciato ufficialmente la loro separazione alcuni mesi fa. La rottura, però, sembrerebbe essere avvenuta in modo pacifico, con entrambi determinati a mantenere un rapporto sereno e rispettoso, soprattutto per il bene della loro figlia Jasmine, nata nel 2013. Pochi giorni fa, infatti, gli ex coniugi si sono riuniti per assistere ad una gara di ballo della bambina, documentando il tutto sui social.

La Tocca ha condiviso su Instagram uno scatto insieme a Raimondo e alla loro figlia Jasmine, in abiti da gara, accompagnato dalla dedica: “Sei la mia stella“. Insomma, un gesto significativo, che conferma come, nonostante la separazione, i tre continuino a sentirsi una famiglia. Tra i commenti al post, non sono mancati i messaggi di affetto da parte di molti volti noti di Amici: da Isobel Kinnear a Umberto Gaudino, Emanuel Lo, fino a Gianni Sperti e Benedetta Vari. A spiccare, infine, è stato anche il commento della “regina” indiscussa del talent di Canale 5, Alessandra Celentano.

#amici24 Francesca Tocca e Raimondo Todaro pubblicano le foto della figlia ad un concorso di danza. Ecco il commento di @Ale_Celentano (come non adorarla😬) pic.twitter.com/cZ7oAmFwoa — occhioallapenna (@simonabastiani) July 7, 2025

Alessandra Celentano e la raccomandazione per Raimondo Todaro e Francesca Tocca: cos’ha scritto

“No vabbe, ma la bambina? Meraviglia! Ma deve studiare anche classico, mi raccomando“, ha scritto Alessandra Celentano sotto il post di Francesca Tocca insieme all’ex compagno Todaro e la figlia Jasmine. Al che, la Tocca ha replicato subito: “Assolutamente Maestra!”. Un commento davvero epico, in perfetto stile Celentano. Difatti, dopo aver fatto i complimenti a Jasmine, la Maestra non ha perso occasione per ribadire l’importanza della sua disciplina del cuore, la danza classica, nonostante la bambina fosse probabilmente impegnata in una gara di latino americano, seguendo le orme dei suoi genitori.

Ad ogni modo, il messaggio della professoressa è diventato virale in pochi minuti, facendo divertire gli utenti e gli spettatori appassionati di Amici.