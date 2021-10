Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme?/ Frase di Maria De Filippi…

Tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Dopo la scorsa puntata di “Amici” in molti si sono chiesti se effettivamente tra Raimondo e Francesca sia tornato il sereno. Ricordiamo infatti che la coppia aveva deciso di separarsi nel 2019. La causa presunta sarebbero stati dei tradimenti che la ballerina avrebbe commesso con il danzatore latino, ed ex concorrente di Amici, Valentin Dumitru. In un’intervista dello scorso anno, Raimondo Todaro aveva dichiarato di essere però rimasto in ottimi rapporti con l’ex moglie e aveva aggiunto: “Le auguro di trovare tutto il meglio del mondo, che forse non sono stato capace di darle io”.

Rudy Zerbi e Todaro, siparietto su Francesca Tocca ad Amici 2021/ "Sono un uomo..."

Alcuni hanno ipotizzato che Raimondo avesse abbandonato “Ballando con le stelle” proprio per riconquistare Francesca Tocca. Un’ipotesi che però sembra alquanto plausibile. L’influencer Amedeo Venza nelle sue Stories di Instagram ha tirato fuori un post risalente a settembre 2021 in cui aveva anticipato uno scoop: “Questa sera Raimondo e Francesca insieme a cena con le rispettive famiglie… Che ci sia un ritorno di fiamma o semplice amicizia”. Ha poi aggiunto un commento: “Un mese fa era arrivata la segnalazione di un ritorno di fiamma tra la ballerina Tocca e il professore di Amici Todaro… Oggi, fonti vicine fanno sapere che i due si stanno riavvicinando sempre di più a piccole dosi”.

Raimondo Todaro: perché ha lasciato Ballando con le Stelle?/ Rottura con Milly dopo che..

Maria De Filippi mette in difficoltà Raimondo Todaro…

Al momento mancano le dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati che continuano a mantenere il riserbo forse anche per tutelare la figlia Jasmine. Durante la scorsa puntata però i più attenti avranno notato che Maria De Filippi ha rivolto a Raimondo Todaro una domanda che ha insospettito. Dopo un’esibizione in cui Raimondo ha scatenato varie crisi ormonali, mostrando anche i calzini, Maria gli ha domandato: “Ma quei pedalini te li ha scelti Francesca?”. C’è da chiedersi perché gli abbia rivolto quella domanda considerando che se si tratta di un ex non vive più a casa sua. Raimondo ha solo bofonchiato qualcosa e ha cercato di togliersi dall’imbarazzo iniziale anche se la frittata era ormai fatta. Raimondo si sbottonerà un po’ di più?

LEGGI ANCHE:

Raimondo Todaro furioso con Mattia e Christian/ "Vergognatevi! Amici? Ora rischiate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA