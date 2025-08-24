Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? Mistero della foto cancellata ed esplode il gossip sul ritorno di fiamma

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? ‘Giallo sentimentale’ dell’estate: foto postate e cancellate

C’è un piccolo mistero che in questi giorni ha accesso il gossip per un presunto loro ritorno di fiamma: Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? Agli occhi attenti dei social, infatti, non sono sfuggiti dei strani movimenti sui social si foto postate poi cancellate e poi ripostate che hanno acceso la speranza dei fan della coppia su un loro possibile ritorno di fiamma. E tali rumor e voci sono tornate più insistenti a causa di una foto postata e poi rimossa da entrambi.

Sanremo 2026, i Big in gara: Carlo Conti tenta Tiziano Ferro/ Le clamorose idee per il Festival

Scendendo nel dettaglio, Raimondo Todaro e Francesca Tocca nelle scorse ore hanno postato la stessa foto sui rispettivi profili social a dimostrazione che entrambi si trovino a Nereidi, in provincia di Siracusa. Fin qui nulla di strano, i due infatti hanno una figlia Jasmine oggi adolescente e hanno mantenuto un ottimo rapporto dopo la separazione dunque non stupirebbe il fatto che abbiano deciso di trascorrere del tempo insieme per il bene della figlia. Tuttavia a stupire è un altro gesto molto strano e misterioso fatto da Francesca e Raimondo: entrambi poco dopo hanno eliminato la foto dai rispettivi profili.



Domenica In, si aggiunge all'ultimo un altro co-conduttore: l'indiscrezione

Ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro? Il mistero della foto cancellata accende il gossip

Perché Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno eliminato la foto che li ritraeva insieme a pranzo? Secondo alcuni è la prova certa che tra i due ci sia un ritorno di fiamma in corso, secondo altri, invece, l’hanno eliminata per non dare adito a speculazioni e rumor ottenendo però di fatto l’effetto opposto per il gossip si è acceso. Qual è la verità? Per il momento i diretti interessati tacciono ed hanno scelto la via del silenzio. Quel che è certo, invece, è che fino a poche settimane fa stava frequentando Davide Greco, il parrucchiere dei vip ma pare che i due si siano già lasciati. Più di recente, invece, Todaro è stato beccato in compagnia di una misteriosa ragazza ma anche qui nulla di confermato. Ed adesso il mistero della foto ha acceso il gossip ed in molti ipotizzano che Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme: i due ballerini interverranno per fare chiarezza?