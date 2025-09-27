Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? Le segnalazioni: i due avrebbero passato le vacanze molto vicini

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? Nelle ultime settimane, sul web, si è spesso parlato di un ipotetico ritorno di fiamma tra i due ballerini, che hanno passato praticamente tutta la vita insieme. I due si sono conosciuti infatti quando erano piccolissimi: lei aveva 16 anni, lui 18, e hanno cominciato a ballare insieme. Dopo un paio di anni come coppia nel ballo, passati a vivere come fratello e sorella, Raimondo e Francesca si sono innamorati e hanno cominciato una storia d’amore che ha portato alla convivenza, alle nozze e alla nascita della figlia Jasmine. Qualche anno più tardi, poi, la rottura.

“Ci siamo lasciati per due anni, poi abbiamo capito che siamo fatti l’uno per l’altro e siamo tornati insieme. Io li ho vissuti male. Mi sono frequentato con altre donne ma non c’è cosa peggiore di una persona che ti dice ‘Tu sei ancora innamorato di tua moglie’. Poi sono tornato con lei e infatti tutte quante hanno capito di avere ragione. Non so perché ci siamo separati, non c’è stato un vero motivo. Siamo stati insieme tutta la vita, eravamo in un periodo in cui non c’era più dialogo” ha rivelato il ballerino a “La volta buona”, parlando nel momento in cui i due erano tornati insieme. Poi, nel 2025, la nuova rottura. Attualmente come vanno le cose per Raimondo e Francesca? I due sono tornati davvero insieme?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? Le vacanze insieme e quelle segnalazioni

Nonostante pochi mesi fa Francesca Tocca abbia parlato di una rottura con Raimondo Todaro, decisione presa per il bene di entrambi, in realtà i rumors direbbero altro. La coppia è stata infatti paparazzata insieme in vacanza, tra abbracci, effusioni d’amore e baci. Un riavvicinamento che dunque non ha niente a che vedere con il bene di Jasmine, la loro bambina, e la vicinanza di qualsiasi genitore, seppur ex. Tra i due, infatti, l’amore sarebbe ancora forte.