Raimondo Todaro e il “tradimento” di Francesca Tocca/ Il flirt con Valentin, poi…

Raimondo Todaro e Franceca Tocca sono tornati insieme, ormai è risaputo. Ma forse non tutti sanno che i due si erano lasciati per un presunto tradimento della ballerina con il collega di Amici, Valentin. Un flirt che a quanto pare sarebbe durato giusto il battito di una ciglia e che secondo i diretti interessati non avrebbe mai rappresentato il vero motivo del loro allontanamento. All’epoca Raimondo Todaro aveva fatto intendere che qualcosa, nella relazione con Francesca, si era spento: “Tra di noi non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta. Non c’è stato un vero fattore per la fine della relazione. Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano, piano”. Nessun riferimento, quindi, al presunto tradimento con Valentin, il ballerino della scuola di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro, chi è la moglie Francesca Tocca e la figlia Jasmine/ "La cosa più bella della vita"

Francesca Tocca, la rottura con Raimondo Todaro a causa di un tradimento? Ma ormai è acqua passata

In ogni caso Francesca Tocca avrebbe conosciuto più approfonditamente Valentin quando la relazione con Raimondo era ormai terminata. “Ad un certo punto ti accorgi che non guardi più le cose con gli stessi occhi del tuo partner. Anche lo stesso mazzo di fiori non lo vedevamo più con lo stesso sguardo, ma ognuno con i propri occhi”, aveva sottolineato Todaro in una intervista dell’epoca. A grande sorpresa, però, la separazione ha portato delle riflessioni profonde nell’intimo della coppia, che si è ritrovata con una sintonia disarmante. Oggi, infatti, Francesca Tocca e Raimondo Todaro stanno insieme, felici più che mai.

