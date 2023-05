Raimondo Todaro e Mattia Zenzola: che succede dopo Amici 22?/ La nuova coppia TikTok

Amici 22, Raimondo Todaro e Mattia Zenzola rompono il silenzio social su TikTok: il duo inaspettato

Raimondo Todaro e Mattia Zenzola sono la vera grande coppia di Amici 22 di Maria De Filippi! O almeno questo é il sentiment del momento che vive l’occhio pubblico attivo via social, alla visione del video più virale nel weekend di fine maggio 2023, su TikTok. Sul popolare re dei tappeti musicali regna sovrano da diverse ore, non a caso, il nuovo video condiviso da Mattia Zenzola con i fan e non, tra gli internauti attivi sul social made in China. Mette a segno un tripudio di interazioni social di consenso, tra like, condivisioni e commenti di esultanza il nuovo content-video TikTok che Mattia lancia -giovedí 25 maggio- in un duo inaspettato con il maestro di danza storico, che lo ha fortemente voluto ad Amici di Maria De Filippi e per ben due edizioni consecutive del talent, fino alla vittoria assoluta!

Ad Amici 21, edizione 2021/2022 in cui LDA segnava il record rimasto imbattuto nella storia di Amici, Mattia Zenzola ad un passo dalla fase serale si vedeva costretto al ritiro per via di un infortunio, per poi ricevere una seconda chance. A settembre 2022, infatti, il ballerino latinista rientrava a tutti gli effetti nella competizione di danza, al talent delle reti Mediaset, questo su volontà espressa da Raimondo Todaro, con il beneplacito della conduttrice TV Maria De Filippi e il resto della produzione dello show, ad Amici 22. Edizione fortunata per il pugliese, che alla recente puntata finale ha decretato Mattia Zenzola vincitore del circuito ballo e vincitore assoluto del montepremi finale del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. Un trionfo schiacciante, che Mattia é riuscito a conseguire con la forza di volontà di una rinascita artistica e personale e in primis con il supporto di Raimondo Todaro. E per chi ora si chieda in che rapporti siano il maestro e il ballerino di latin dance, dopo lo spazio e il tempo del talent show di Maria De Filippi, non tarda ad arrivare la risposta.

Raimondo Todaro e Mattia Zenzola ancora amici complici, dopo Amici 22

Ossia il nuovo video di TikTok, pubblicato da Mattia, che immortala il biondo latinista mentre si dà ad un sexy paso doble in coppia con il maestro. É la celebrazione del duo vincitore morale di Amici 22, al di là del gossip che infiamma la rete, secondo cui Todaro insieme alla collega insegnante (del circuito canto) Arisa sarebbero destinati a lasciare il talent show, in vista della nuova edizione in partenza a settembre 2023, Amici 23.

Nell’attesa di una conferma o smentita del pettegolezzo, intanto, il video del duetto di insegnante e allievo, via TikTok, supera i 300mila like, mettendo a segno un nuovo record di consensi social per il vincitore pugliese di Amici 22. Che Mattia e Raimondo abbiano in cantiere una collaborazione speciale, all’orizzonte, per i rispettivi fandom? A prima firma di Il sussidiario.net non é da escludersi l’ipotesi che Raimondo e l’allievo biondo possano debuttare in un ruolo inedito, come ballerini professionisti nel corpo di ballo del talent, ad Amici 23. Questo, complice, magari la possibile riconferma della ballerina professionista e compagna di Todaro, Francesca Tocca, tra i professionisti di Amici. Chissà!

