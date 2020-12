Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi fidanzati?/ Lei: “Cercavo il sole e l’ho trovato”

Non si spegne l’attenzione del pubblico per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Dopo aver fatto sognare il pubblico di Ballando con le stelle 2020 sfoggiando un feeling fuori dal comune sin dalla prima puntata, Elisa Isoardi, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, ha ammesso che, vedendo i filmati delle varie esibizioni, si è “innamorata” televisivamente parlando della coppia. Nessuno dei due, dunque, si sbilancia e continua a parlare di amicizia che dura anche adesso che l’avventura nel programma di Milly Carlucci è finita. Tuttavia, un post pubblicato nelle scorse ore dalla Isoardi ha scatenato l’entusiasmo dei fan che, leggendo le parole che Elisa ha scritto sotto l’ultima foto pubblicata, hanno immediatamente pensato al suo rapporto con Raimondo Todaro. Tra il maestro di Ballando e la conduttrice, dunque, qualcosa è cambiato?

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO, IL POST DELLA CONDUTTRICE SCATENA IL GOSSIP

Sempre molto presente sui social, nelle scorse ore, la Isoardi si è fatta immortalare in riva al mare, bellissima e con tanta serenità nello sguardo, scrivendo una frase importante che ha scatenato nuovamente il gossip intorno alla sua vita privata. “Cercavo il sole e l’ho trovato, bastava aprire il cuore. Era là…faceva parte dell’anima. #vita #sole #mare #credo #bastacrederci”. I fan hanno immediatamente pensato a Raimondo Todaro, ma il “sole” di cui parla la Isoardi è davvero il maestro di Ballando con le stelle? Raimondo, dal canto suo, sta trascorrendo le sue giornate con la figlia Jasmine che, per ora, sembrerebbe essere l’unica donna della sua vita. Tra Elisa e Todaro, dunque, il feeling si sta trasformando in un sentimento più profondo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA