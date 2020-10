Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi/ Tornano insieme, come ballerà dopo l’intervento?

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO DI NUOVO INSIEME IN PISTA A BALLANDO CON LE STELLE 2020

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro torneranno a ballare insieme a Ballando con le Stelle 2020? Nei giorni scorsi la bella conduttrice parlando sui social si è lasciata andare ad un timido sfogo in cui rivela ‘cosa succederà sabato sera? E chi lo sa’. Il suo maestro di ballo è finito in ospedale a causa di un intervento di urgenza all’appendicite e questo ha spinto la produzione a ricorrere al dettagliato regolamento che, per evitare l’espulsione, ha previsto che Elisa Isoardi si esibisse lo stesso con Raimondo Todaro in collegamento. Proprio con loro Milly Carlucci ha aperto la puntata chiamando sul palco Elisa Isoardi e mandando in onda un video del suo maestro. Il siciliano ha subito spiegato ‘Guardare Elisa esibirsi in videochiamata è stato emozionante, sono orgoglioso del tuo lavoro’. Lei si è commossa per le sue parole e spera davvero di riaverlo sul palco sabato sera ma non è ancora detto che il miracolo avvenga. La stessa Milly Carlucci ha frenato un po’ perché se è vero che Todaro è pronto a tornare in pista, qualsiasi sia il suo stato di salute, dovranno essere i medici a permettere di farlo. In sala prove la conduttrice ha spiegato che solo giovedì sarà presa la decisione ufficiale ma che lei dovrà prepararsi come se sul palco salirà da sola.

ELISA ISOARDI PORTA A CASA 42 PUNTI CON IL SUO FREESTYLE IN SOLITARIA MA..

Per sopperire all’assenza di Raimondo Todaro, Elisa Isoardi è salita sul palco da sola per un freestyle malinconico e sexy allo stesso tempo mentre sul led sullo sfondo il suo maestro si gustava la scena applaudendo dal suo letto di ospedale. Ad attenderla c’erano anche i giudici a cominciare da Carolyn Smith che la trova molto donna e che ha avuto sicuramente un grande coraggio a salire sul palco a ballare da sola. Fabio Canino sottolinea che la Isoardi ha avuto davvero molto aiuto sia dietro le quinte che sul palco con la band. Dopo un piccolo problema e indecisione sul fatto che si dovesse votare o meno la Isoardi perché da sola, alla fine si vota e lei porta a casa 32 punti a cui si sono sommati 10 punti del bonus della volta scorsa per un totale di 42 punti. Un ottimo posto per Elisa Isoardi che chiude ancora sul podio in attesa di riavere indietro Raimondo Todaro.



