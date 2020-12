Raimondo Todaro/ Elisa Isoardi sostituita da Sara Arfaoui, il loro finto “flirt”…

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Una favola che si è conclusa con Ballando con le stelle proprio perché, forse, non è mai esistita se non nella testa e nei pensieri dei fan sognanti che giorno dopo giorno hanno visto in loro un’intesa e una passione fuori dal comune. Qualcuno la chiamerebbe la magia del ballo, altri ancora solo un modo per arrivare in finale aggiudicandosi un palco che forse i due non si sono sudati fino in fondo. La polemica è uscita addirittura fuori dai confini di Ballando ed è arrivata in altre trasmissioni Rai e sui social per via di Conticini che ha lanciato la sua frecciatina contro chi “ha creato finti flirt e gossip” per andare avanti. La polemica si è conclusa con il chiarimento, almeno in teoria, tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini, ma cosa ne è stato di Elisa Isoardi?

Raimondo Todaro ha dimenticato ha già dimenticato Elisa Isoardi con Sara Arfaoui

La conduttrice ha chiuso il capitolo Ballando con le stelle 2020 ringraziando la Carlucci e lo stesso Raimondo Todaro che le ha permesso di lasciarsi andare riscoprendo la sua sensualità ma è ormai da un po’ che non li si vede insieme complici e sorridenti come nella foto sopra. Oggi la conduttrice sarà ospite a Oggi è un altro giorno e potrebbe a quel punto commentare la nuova vita di Raimondo Todaro che in questi giorni si è lasciato immortalare per le vie di Roma con Sara Arfaoui, la sexy professoressa dell’Eredità e sua presunta fidanzata. I due si stanno vedendo e il settimanale Chi li ha colti in flagrante tra coccole, baci e abbracci, cosa dirà la conduttrice su questa novità improvvisa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA