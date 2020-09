Raimondo Todaro: “Elisa Isoardi? Una montatura”/ “L’intesa c’è, ma ci conosciamo…”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una coppia? La conduttrice e il maestro di Ballando con le stelle che debutteranno sulla pista di Raiuno sabato 16 settembre sono finiti al centro del gossip per alcune foto pubblicate da Diva e Donna in cui passeggiavano per le strade di Roma mano nella mano. Foto che hanno scatenato rumors su un presunto flirt tra la conduttrice e Todaro. Entrambi sono single e, sui social, si mostrano spesso insieme, durante le prove per la prima puntata di Ballando sfoggiando un feeling fuori dal comune. Tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, dunque, è già nata una splendida amicizia o qualcosa di più? A rispondere a tutti i rumors è stato lo stesso Todaro che ha confessato la verità sul rapporto con la Isoardi.

RAIMONDO TODARO: “CON ELISA ISOARDI C’E’ INTESA”

Raimondo Todaro, tornato single dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, non nega l’intesa e il feeling con Elisa Isordi con cui affronterà la nuova edizione di Ballando con le stelle, ma smentisce di avere una storia con la conduttrice. ”Elisa è una brava ragazza, simpatica e dolce come me. Si sta impegnando tanto. L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Ci troviamo benissimo a ballare insieme” – ha dichiarato Todaro in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sper Guida Tv – “Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura“, ha concluso. Solo un’amicizia, dunque, tra Elisa e Raimondo che sono pronti a conquistare il pubblico e la giuria di Ballando.



