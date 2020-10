Raimondo Todaro: “Elisa Isoardi? Una vittoria per me”/ “La mia ex Francesca Tocca…”

Raimondo Todaro si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiùTv parlando di tre delle donne importanti della sua vita. Tra queste, al momento, c’è sicuramente Elisa Isoardi con cui sta affrontando l’avventura sulla pista di Ballando con le stelle 2020. Con la conduttrice è immediatamente nato un rapporto speciale ed oggi i due sono legati da un profondo affetto. Della Isoardi, Todaro ha detto: “Averla incontrata è una grandissima vittoria per me. Quando facciamo le prove, lei mi porta le cose che per me sono più adatte da mangiare durante la convalescenza”. Tra le donne della sua vita occupa un posto importante anche Milly Carlucci che, dopo averlo scelto come maestro di Ballando con le stelle quando era ancora giovanissimo, non lo lascia mai solo. “Non vuole che io esageri. E’ una ‘mamma’ speciale per me. Durante le prove non mi molla un secondo”, ha aggiunto Raimondo che ha sempre avuto parole di stima e di apprezzamento per la conduttrice.

RAIMONDO TODARO: “FRANCESCA TOCCA? NON MI HA MAI LASCIATO SOLO”

L’inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle 2020 non è stato facile per Raimondo Todaro che, dopo la prima puntata, si è dovuto fermare per sottoporsi ad un’operazione di appendicite. Ancora oggi, pur essendo tornato a ballare, sta ancora seguendo un percorso per tornare in forma il prima possibile. La cosa più fastidiosa, ammette il ballerino, è dover seguire un determintato regime alimentare. “Ho tre bei tagli sulla pancia. I punti cadranno con il tempo. Mi sento molto stanco, non posso strafare, per ordine dei medici. La cosa che più mi ‘irrita’ è la dieta che devo seguire, devo mangiare determinate cose, come proteine a volontà. Niente latte e derivati. Niente pasta normale o integrale, ma solo quella senza glutine. Non sono intollerante al glutine, ma la pasta senza glutine è più digeribile per chi ha avuto un problema all’intestino, come me”, ha spiegato. Durante i giorni trascorsi in ospedale, una delle persone che gli è stata vicina è l’ex moglie Francesca Tocca. “Non mi ha mai lasciato da solo in ospedale. Ci vogliamo molto bene, non so come avrei fatto senza di lei. Mi sta vicino ancora adesso, ma ovviamente, ora che non sono più in ospedale, la priorità per lei è nostra figlia”, ha concluso.







