Raimondo Todaro dimentica Francesca Tocca: interazioni social bollenti con Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Raimondo Todaro è ancora al centro delle polemiche dopo l’ultima indiscrezione sulla sua vita sentimentale. Il ballerino ha sconvolto tutti dopo aver annunciato la sua separazione da Francesca Tocca, dato che i due sembravano davvero essere fatti l’uno per l’altra e soprattutto, i fan si sono più volte illusi di un ritorno di fiamma a causa dei loro tira e molla continui. Se le speranze si riaccendono e spengono di continuo, ecco che ad oggi pare chiaro che per Todaro la Tocca sia un capitolo bello che chiuso. Il motivo? Il professionista starebbe corteggiando un ex volto di Uomini e Donne.

Alessandra Amoroso mamma di Penelope, reazione choc del Penny Market/ La replica di lei è virale

Nelle ultime settimane spuntano interazioni alquanto equivoche dal profilo di Raimondo Todaro, il quale sembra si sia fatto avanti con una delle ex corteggiatrici più amate di Uomini e Donne, che negli scorsi mesi è tornata single. Di chi si tratta? Andiamo subito a scoprire il nome della presunta fiamma dell’ex professore di Amici!

Arisa è ritornata insieme all’ex fidanzato Walter Ricci?/ L’ultimo gossip: “Scoppiata la passione”

Gaia Gigli è la nuova fidanzata di Raimondo Todaro? I like a tutte le foto

A lanciare il rumor è Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha raccontato che la nuova fiamma di Raimondo Todaro sarebbe Gaia Gigli, colei che aveva corteggiato il tronista Daniele Paudice e che poi era stata la sua scelta alla fine del programma di Maria De Filippi. Infatti, i fan sono convinti che tra i due sia in corso un flirt visti i ripetuti like che lui le ‘piazza’ sul profilo. In particolare, il ballerino ha messo un cuore sotto una foto di lei che si ritrae in un selfie con la scritta “Donna e bambina, due anime in una“. E se facciamo caso al profilo di Gaia Gigli, i ‘mi piace’ di Raimondo Todaro sono ormai una costante. Cosa diranno i diretti interessati? Al momento tutto tace, ma sta per scoppiare la bomba!

Fiorella Mannoia, chi è: dal cinema alla musica/ L'esordio con il Festival di Castrocaro