Raimondo Todaro, flirt con Elisa Isoardi?/ “Mi sono innamorata del gossip”

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno fatto sognare il pubblico di “Ballando con le Stelle”, tanto che in molti hanno pensato e sperato fosse nata una nuova coppia. Ma i due hanno sempre smentito qualsiasi tipo di gossip sul loro conto. “Mi sono innamorata io stessa del gossip. Spiego meglio… Quando rivedevo un’esibizione rimanevo rapita dall’intensità e quasi quasi ci credevo anche io. Non abbiamo mai finto. Non è scoccata la scintilla anche se insieme nel ballo abbiamo fatto un boom pazzesco”, ha detto la conduttrice in un’intervista a SuperGuida Tv.

Il 19 gennaio, Raimondo Todaro e ha ricevuto gli auguri di una sua ex partner di “Ballando con le Stelle”, Nunzia De Girolamo: “Ci siamo divertiti, abbiamo sorriso e lui mi ha messo al cospetto della mia femminilità”, ha detto a “Oggi è un altro giorno“.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi ancora amici?

Nei giorni scorsi, invece, Elisa Isoardi è tornata a parlare del suo rapporto con Raimondo Todaro. In tanti sono convinti che tra i due i rapporti si siano raffreddati, dopo aver acceso i cuori del pubblico di “Ballando con le stelle”. Inoltre, poco dopo Natale, la conduttrice ha condiviso su Instagram un video in cui ballava con Stefano Oradei sulle note della colonna sonora di “Dirty Dancing”. In una recente intervista sulle pagine del settimanale Nuovo, la Isoardi ha spiegato in che rapporti è con entrambi i ballerini: “Nessun litigio, siamo tutti amici per cui possiamo tranquillamente ballare tra di noi. Raimondo era a Catania dai genitori e, dato che volevo fare un regalo ai fan esibendomi in un ballo, ho chiesto a Stefano, che è un bravissimo maestro”. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la conduttrice ha ribadito di essere single ormai da tre anni. Nessun flirt con Raimondo Todaro, che in questo momento sembra essere impegnato con Sara Arfaoui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA