Raimondo Todaro/ “Francesca Tocca? L’affetto non è esaurito”

Raimondo Todaro tra gli ospiti della nuova puntata di “Una storia da cantare“, il varietà del sabato sera trasmesso in replica su Rai1 e condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. Il ballerino di Ballando con le stelle è senza alcun dubbio uno dei protagonisti dell’estate 2020: dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, ballerina di Amici di Maria De Filippi, Todaro ha ritrovato la serenità tra le braccia di Paola Leonetti, 25 enne influencer con cui è stato paparazzato sui giornali di gossip. Il ballerino, intervistato dal settimanale Visto (data 29 luglio 2020) è tornato a parlare della fine del matrimonio con la Tocca precisando: “Io e Francesca abbiamo scelto di non parlare delle fine del matrimonio, se non dopo parecchi mesi. Io poi ho scelto di farlo su Instagram in occasione di quello che sarebbe stato il nostro anniversario. Quello che penso l’ho scritto lì. Saremo sempre una famiglia. Il sentimento che ci legava prima, ci lega ancora. Solo che è si è trasformato”. Non solo, il ballerino ha anche sottolineato di avere un bellissimo rapporto con la ex moglie anche per il bene della figlia Jasmine.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: “abbiamo vissuto una storia importante”

Non solo, Raimondo Todaro sempre dalle pagine del settimanale Visto ha sottolineato come il rapporto con la ex moglie Francesca Tocca oggi sia quello di due persone che si sono amate e volute bene. “Con Francesca ho un ottimo rapporto, non solo per il bene di Jasmine ma perché abbiamo vissuto una storia importante e l’affetto non si è esaurito” ha detto il ballerino di Ballando con le Stelle che ha poi aggiunto “durante l’anno, in situazioni di normalità, abbiamo più difficoltà per motivi di lavoro e dunque sfruttare la quarantena per fare il papà a tempo pieno mi è piaciuto un sacco. In quel periodo, Francesca lavorava ad Amici che non si è fermato, così Jasmine è stata più con me e ci siamo molto divertiti insieme”. In tutta questa situazione però Todaro non nasconde di averci sofferto, e tanto, per la fine del suo matrimonio e per tutte quelle notizie riportate sui giornali. “Ammetto che leggere notizie false su di noi mi ha ferito, perché nel 99% dei casi si trattava di falsità. Volevo replicare, ma il buon senso ha avuto la meglio” – ha detto il ballerino di Ballando che ha concluso dicendo – “la tentazione di replicare l’ho avuta ma il buon senso ha avuto la meglio, anche per tutelare nostra figlia”.



