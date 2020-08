Raimondo Todaro/ “Francesca Tocca? Vissuto una storia importante” (C’è tempo per)

Raimondo Todaro ospite della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai1. Oggi, giovedì 6 agosto 2020, tra gli ospiti c’è anche il ballerino di Ballando con le Stelle che negli ultimi mesi è stato su tutte le prime pagine dei magazine di gossip per via della fine del matrimonio con Francesca Tocca, ballerina di Amici di Maria De Filippi. Il loro amore è naufragato dopo anni di matrimonio e la nascita della piccola Jasmine per via di un terzo incomodo. A sorpresa però è stato proprio Todaro a tornare a parlare del rapporto con la moglie dalle pagine del settimanale Visto (data 31 luglio 2020). ” Io e Francesca abbiamo scelto di non parlare delle fine del matrimonio, se non dopo parecchi mesi. Io poi ho scelto di farlo su Instagram in occasione di quello che sarebbe stato il nostro anniversario. Quello che penso l’ho scritto lì. Saremo sempre una famiglia. Il sentimento che ci legava prima, ci lega ancora. Solo che è cambiato” – ha detto il ballerino di Ballando con le Stelle, che non ha negato di esserci rimasto male però leggendo tantissime notizie false sul loro conto.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: “ottimo rapporto non solo per il bene di Jasmin”

“Ammetto che leggere notizie su di me, su di noi, mi ha infastidito perché nel 99% dei casi si trattava di falsità. La tentazione di replicare l’ho avuta ma il buon senso ha avuto la meglio, anche per tutelare nostra figlia” ha precisato Raimondo Todaro che è in rimasto in ottimi rapporti con Francesca Tocca: “ho un ottimo rapporto non solo per il bene di Jasmin, ma perché abbiamo vissuto una storia importante e l’affetto non si esaurito”. Non solo, Todaro ha anche parlato dei progetti futuri che lo vedranno da settembre tornare in tv nella nuova edizione di “Ballando con le Stelle” su Raiuno. “Premesso che continuerò a ballare in TV, tutto quello che mi verrà offerto lo considererò senza riserve. Ho avuto anche esperienze teatrali che mi hanno molto soddisfatto, ho fatto il cantante e l’imitatore a Tale e Quale Show e l’intrattenimento lo sento nelle mie corde. Di tutto quello che ho potuto provare la conduzione, però, è quella che mi diverte di più. Il mio sogno? Un programma per bambini. Io con loro impazzisco, mi piacciono tanto” ha detto il ballerino che intanto, dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, si sta vivendo una nuova conoscenza con la 25enne Paola Leonetti.



