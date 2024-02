Raimondo Todaro “Ho alopecia da stress per Alessandra Celentano”/ Emanuel Lo “Sempre innamorato di Giorgia”

Gli scontri tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici

Ospiti di Verissimo, i professori di Amici si raccontano, soffermandosi sui loro rapporti. Ad esempio, Raimondo Todaro parla delle ‘difficoltà’ con Alessandra Celentano: “Ho alopecia da stress per Alessandro Celentano, deve pagarmi il dermatologo”. La collega anziché smentire, rilancia: “Ti darò più soldi perché immagino che peggiorerai”. Ci sono poi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che non se le mandano mai a dire. “Non siamo finti, non ci sopportiamo, questa è la verità”, taglia corto lei.

Emanuel Lo, chi è marito di Giorgia/ Difficoltà a diventare genitori: "Ci provavamo, ma non arrivava mai..."

Zerbi spiega che i loro scontri sono dovuti anche alle loro similitudini: “Questo è il bello di un programma come Amici, che ti porta a supportare idee e ragazzi”. Anna Pettinelli conferma: “Noi ammazzeremmo per le nostre idee”. Invece, Rudy Zerbi ha un bel rapporto con Lorella Cuccarini: “Dalla prima puntata porta a tutti i prof ad ogni puntata un cesto di caramelle. È la più amata dai professori. È molto generosa”.

Amici 23, le classifiche ballo dei professori dividono/ Nicholas Borgogni deluso da Raimondo Todaro e..

Il sangue freddo di Anna Pettinelli, il retroscena di Emanuel Lo su Giorgia

A Verissimo si è fatto accenno anche al Festival di Sanremo 2024, visto che Lorella Cuccarini è reduce dalla partecipazione in qualità di co-conduttrice. Ma anche Anna Pettinelli vanta la co-conduzione nella sua carriera. A tal proposito, ricorda di non essersi mai fatta sopraffare dalle emozioni: “Io sono una bestia a sangue freddo. Mi posso emozionare per qualcosa che non so fare, per qualcosa che riguarda il mio ambito sono serena. Quando lavoro è difficile che sono emozionata, ho sangue freddo”.

Emanuel Lo, invece, “vive emozionato”, ma sta imparando a incanalare le emozioni grazie all’esperienza di Amici. Se si parla di emozioni, non può non parlare della compagna Giorgia: “Sono sempre stato innamorato di lei, ma ero troppo piccolo. Crescendo l’età si è avvicinata. Quando abbiamo lavorato insieme per la prima volta, ho capito che dovevo fare qualcosa. Ci ho messo due anni e mezzo di lavoro vero, professionale”.

Raimondo Todaro: “Mia figlia Jasmine mi ha reso felice e più fragile”/ “Sono ‘tosto’ come mia madre…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA