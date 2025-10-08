Allarme dei fan per la salute di Raimondo Todaro! Il ballerino, però, rassicura tutti: l’esito dei controlli medici

I problemi di salute piagano la vita delle persone comuni e anche di coloro che appartengono al mondo dello spettacolo. Basti pensare alla dipartita di Eleonora Giorgi o alla malattia che Enrica Bonaccorti ha annunciato di recente. Non è questo il caso, ma anche Raimondo Todaro ha allarmato i fan in una recente intervista parlando di alcuni problemi di salute molto seri.

“Ho rimosso due tumori, ma in totale ne ho avuti quattro, di cui tre maligni”. Nel mese di ottobre ha dovuto fare dei nuovi controlli affinché si potesse scongiurare la comparsa di altri tumori. Purtroppo sarà una croce per tutta la vita, come ha svelato lui stesso, perché la patologia l’ha ereditata dal padre. “È una routine: trovano i polipi, mi operano, resto fermo e poi torno a lavorare” ha detto il ballerino.

Raimondo Todaro annuncia l’esito positivo dei controlli medici: “Non ho nulla”

Per fortuna oggi sono arrivati gli esiti di alcuni controlli medici che Raimondo Todaro ha dovuto fare come routine e ha annunciato che non ha nulla. Tra l’altro, come testimonia il suo profilo social, a fare i controlli lo ha accompagnato un ex volto di Uomini e Donne ovvero Diego Tavani.

A di là della salute e della sua sfera professionale (ormai ex volto di Ballando con le stelle e Amici), però, come sta andando la sua vita sentimentale? La relazione con Francesca Tocca è finita in maniera definitiva dopo ben due volte che c’hanno provato. Ora, almeno, hanno la serenità di poter dire di averci provato fino alla fine.

