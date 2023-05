Raimondo Todaro incoraggia Mattia Zenzola/ “Vorrei dargli gli occhi miei per…”

Raimondo Todaro e il gesto per Mattia Zenzola: la frase social

Mattia Zenzola, durante il daytime di Amici del 4 maggio 2023, ha svelato la sua paura più grande. Il ballerino era entrato ad Amici 21, per poi essere costretto a ritirarsi a causa di un infortunio. Ora, l’allievo del talent show ha il terrore costante di fallire: “Per me entrare qui mi sembrava impossibile, uno di quei sogni che non potevi realizzare. Entrare é stato strabiliante e poi siamo andati avanti… diciamo che la paura più grande era quella di lasciare per sempre questo posto per l’infortunio“.

Mattia Zenzola aggiunge: “E mi é stata data una seconda chance… torno a settembre dopo una estate dove mi sono diplomato, ho preso la patente e torno con la paura di non farcela… e posso dire che al rientro sono stato accolto benissimo e il tutto mi ha fatto sentire come a casa“. Ad andare in “soccorso” al suo pupillo ci ha pensato Raimondo Todaro che, sui social, ha scritto un messaggio dedicato a lui: “Vorrei dargli gli occhi miei per vedersi da fuori” afferma l’insegnate di latino per spronare l’allievo a essere più sicuro di sé.

Benedetta Vari e le toccanti parole per Mattia Zenzola

Benedetta Vari e Mattia Zenzola sono stati protagonisti di diversi scontri, in questo periodo. La ballerina ha definito il suo compagno come un “bello” che non ha peso nel programma e questo ha fatto soffrire l’allievo. La ballerina si è poi resa conto dei suoi errori e ha chiesto scusa al suo amico, riservando per lui parole bellissime.

“Lo sbaglio che ho fatto è che io non ho detto nulla di quello che ho visto e sempre visto di lui, quello che mi dispiace è che è la persona più genuina che ho mai conosciuto nella mia vita.. per genuina si intende proprio con sani principi.. lui ha una mente proprio sana, non c’è del maligno, non c’è mai della malizia.. lui pensa al bene di ogni cosa e di ogni persona.. è il ragazzo più buono che io conosca, nonché il più talentuoso” afferma Benedetta su Mattia Zenzola.

