Raimondo Todaro innamorato di Elisa Isoardi?/ “Sciacquatevi la bocca prima di..”

Raimondo Todaro è pazzo di Elisa Isoardi? I due hanno saputo cavalcare l’onda a Ballando con le stelle 2020 ma messa da parte la competizione, ecco che il gossip inizia un po’ a sgonfiarsi fino a che il ballerino non tornerà sul palco magari con un’altra bella vip per ricominciare da capo. Ma cosa ne è stato del loro sentimento? Elisa Isoardi continua a confermare che tra loro non c’è niente di privato ma che sicuramente deve dire grazie al suo maestro che le ha insegnato a lasciarsi andare e a far venire a galla la passione e la sua femminilità spesso nascosta dietro uno scudo di donna forte, di donna che vuole fare tutto da sè rimboccandosi le maniche. Ma cosa è successo tra loro? I due diretti interessati continuano a dire niente, c’è solo una grande amicizia e una grande complicità, toccherà ad Elisa Isoardi dire la sua a Oggi è un altro?

Raimondo Todaro innamorato di Elisa Isoardi? Lui è furioso sui social, ma con chi?

Sui social Raimondo Todaro ha ormai chiuso il capitolo Ballando con le stelle 2020 deluso forse un po’ per come è finita e per la mancata vittoria. Come sempre accade quando c’è di mezzo la passione, le polemiche non mancano e anche in questo caso potrebbe essere successo lo stesso. Al momento Raimondo Todaro non ha ancora commentato la fine del programma sui social ma nelle storie di Instagram, nelle scorse ore, sembra aver mandato un messaggio a qualcuno che continuare a parlare di questa finale al grido di “Sciacquatevi la bocca prima di dire certe cose..”. Ma con chi ce l’ha?



