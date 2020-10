Raimondo Todaro, intesa alle stelle con Elisa Isoardi/ “Bellissimi come i film…”

Intesa alle stelle tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, sempre più belli, uniti e affiatati. Una complicità che non passa inosservata al pubblico e alla giuria di Ballando con le stelle 2020 come è stato ampiamente dimostrato durante la quinta puntata del programma di Milly Carlucci. La signora Rossella, a bordo campo, ha commentato il feeling che Elisa e Raimondo hanno mostrato di avere sin dalla prima persona esortandoli a non smettere di far sognare il pubblico che sogna di vederli insieme non solo in pista, ma anche nella vita privata. Dichiarazioni che hanno spinto Elisa e Raimondo a ringraziare senza, tuttavia, riuscire a nascondere un pizzico d’imbarazzo nei loro sguardi. Un affiatamente, quello tra la Isoardi e Todaro che è destinato a crescere e a far sognare ancora i telespettatori di Raiuno.

RAIMONDO TODARO ED ELISA ISOARDI, TUTTI PAZZI DELLA COPPIA

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno davvero conquistando tutti, compresa Selvaggia Lucarelli che, nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2020, oltre ad averli definiti bellissimi, li ha paragonati ai “film di cassetta che ti guardi con i popcorn e piangi”. Tra il maestro di ballo e la conduttrice sta nascendo un rapporto davvero speciale. Per ora, entrambi non si sbilanciano continuando a parlare solo di amicizia, ma gli sguardi e i sorrisi che si scambiano continuano a a far sognare i fans che sperano che, prima o poi, tra i due nasca qualcosa che vada oltre l’amicizia. Nel frattempo, la coppia pensa a Ballando con le stelle e si prepara per la sesta puntata sperando di superare l’ennesima prova senza problemi e senza dover affrontare lo spareggio.



