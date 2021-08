Raimondo Todaro “Io ad Amici? Falso”/ “Ballando? Cose che non mi sono piaciute”

L’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle ha lasciato i fan del programma molto sorpresi. Si è parlato di addio per entrare nel cast di Amici di Maria De Filippi, addirittura di ‘tradimento’ nei confronti di Milly Carlucci che, successivamente, ha infatti commentato l’addio di Todaro con parole non proprio entusiaste. È proprio per quanto accaduto in queste settimane e per le voci che si sono intanto diffuse che il ballerino ha deciso di fare alcuni chiarimenti in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Partendo dall’addio a Ballando, ha rivelato: “Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo nulla da dare e viceversa. E Milly Carlucci lo sa. – ha così spiegato che – Già nel 2016 ci vedemmo io e lei a cena per parlarne: le dissi allora che sentivo il bisogno di provare altro, ma lei riuscì a convincermi a restare ancora. Mi fa ridere chi parla di tradimento, sono certo che la stessa Milly sa che non si tratta di un tradimento”.

Raimondo Todaro ha dunque sottolineato che nei confronti di Milly Carlucci non c’è stato “Nessuno sgarro, – e ha dunque ricordato che – sono entrato a Ballando che avevo 18 anni, ora ne ho 34. È del tutto naturale che senta l’esigenza di sperimentare. I formicolii che avevo all’inizio non li ho più. Non aveva senso continuare”. Sembra tuttavia ci sia stati altri motivi di cui preferisce non parlare: “Ci sono state delle cose che non mi sono andate bene, ma sono cose personali che devono restare tali. Ma ripeto: l’amicizia resta a prescindere”.

L’addio a Ballando, dunque, è confermato; ma lo è anche la partecipazione alla prossima edizione di Amici? Todaro nega: “Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è alcuna trattativa al momento. – ammette però che gli piacerebbe – Questo non significa che non mi piacerebbe non ci fosse. Amici è un programma che seguo da sempre, la madre di mia figlia lavora lì” Il riferimento è alla ballerina Francesca Tocca, ex compagna con cui ha rotto lo scorso anno dopo tredici anni d’amore e una figlia, Jasmine.



