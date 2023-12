RAIMONDO TODARO, MALATTIA E NUOVA VITA CON FRANCESCA TOCCA/ “Tumore? Lei ha combattuto con me”

La malattia di Raimondo Todaro ha fatto riavvicinare Francesca Tocca. “Pensavo di non tornare mai più con lui”, ha ammesso la ballerina a Verissimo. Lo stesso medico del marito gli ha fatto notare che avevano una complicità fuori dal comune, dopo averli visti in ospedale. “Quando ci siamo rimessi insieme non mi amava come mi amava prima, ma mi son detto che l’avrei fatta innamorare come prima”, ha raccontato il prof di Amici. La moglie ha spiegato perché non è stato semplice tornare insieme: “Ho dovuto sopportare tante cose, anche in famiglia, si sono dette tante cose non vere. Avevamo bisogno di tempo. Poi è arrivato il Covid e siamo rimasti bloccati a casa. Mi sono rilassata e ho scoperto cose che non sentivo da tempo”.

A proposito della malattia, Raimondo Todaro ha espresso la soddisfazione per aver ripreso peso dopo gli interventi, ma ha anche raccontato quanto sia stata difficile la battaglia, durante la quale è stato sostenuto da Francesca Tocca. “Quando le ho detto del tumore, con me ha fatto la forte, poi è scoppiata a piangere come una bambina con la madre. Ma ha lottato con me”. (Agg. di Silvana Palazzo)

Raimondo Todaro, la scoperta della malattia e come sta oggi il prof di Amici 23

La puntata di Verissimo di domenica 3 dicembre riporta sotto i riflettori la storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Due amati volti di Amici, da anni presenze fisse nel cast del talent di Canale 5, che ne hanno però vissute tante, dentro e fuori dalla scuola. Raimondo Todaro, dopo pressanti voci di un possibile addio al programma, è tornato a sedere alla sua sedia di prof ad Amici 23 e dopo aver rilasciato dichiarazioni molto forti.

Il ballerino di latino ha confessato di aver affrontato ben due tumori maligni nel 2020, proprio mentre era impegnato con Amici. Fu proprio mentre provava nelle sale del talent che arrivò per lui la terribile notizia: “Un giorno, mentre entravo in sala prove con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, mi telefonarono dicendomi che avevo due tumori maligni e che dovevo operarmi subito”, ha raccontato qualche tempo Todaro fa proprio a Silvia Toffanin.

Raimondo Todaro e il rapporto con la moglie Francesca Tocca: molte crisi superate

Todaro oggi sta bene: dopo aver subito due interventi chirurgici, il ballerino si è ripreso ma continua a tenersi sotto controllo, come da prassi in questi casi. Al suo fianco c’è d’altronde la sua compagna di vita: la moglie Francesca Tocca. Un rapporto il loro che ne ha però vissuti di scossoni. Alcuni anni fa Francesca e Raimondo si dissero addio, parentesi durante la quale si parlò di tradimento a causa della relazione della ballerina con il collega Valentin Dumitru (allora allievo ad Amici). Un tradimento che però fu smentito. Qualche tempo dopo Todaro e Tocca si sono riavvicinati, fino a ritrovare l’amore. Pochi mesi fa si è però tornato a parlare di crisi per la coppia, ad oggi però nuovamente felice insieme.

