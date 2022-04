Raimondo Todaro lascia Amici 21?/ Prende tempo, attende conferma o nuovo progetto?

Amici 21, Raimondo Todaro lascia il talent? Esplode il gossip sull’addio e arriva la replica

Raimondo Todaro è in procinto di lasciare Amici di Maria De Filippi? Questo è l’interrogativo generale del momento, che nasce sulla base di alcune indiscrezioni circolanti nel web, che vedrebbero l’ex volto storico di Ballando con le stelle destinato a lasciare presto la cattedra, al termine del primo anno scolastico registrato da insegnante di ballo e timoniere della squadra capeggiata con Lorella Cuccarini, ad Amici 21 in corso. E ora, alla vigilia del quinto serale del talent e in replica al chiacchiericcio sul preannunciato addio di Todaro al talent, spuntano alcune dichiarazioni del diretto interessato e consorte della stella sexy di Amici, Francesca Tocca. Parole che Raimondo Todaro rilascia in occasione di un’intervista concessa a SuperGuida TV, incalzato sulle voci in circolo che preannuncerebbero una sua uscita di scena da Amici e quindi una sua mancata conferma ad Amici 21.

Dal suo canto, nel dettaglio, l’insegnante di ballo rilascia testualmente quanto segue: “Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo”. Insomma, Raimondo Todaro si riserva della facoltà di non escludere nessuna delle ipotesi rispetto al suo futuro, ovvero quella della sua uscita di scena dal talent o in alternativa quella di una conferma ad Amici 21. Certo è che in un solo anno scolastico lui abbia lasciato il segno nella scuola più amata dagli italiani, e non solo in fatto di lezioni di danza impartite agli allievi, tra i quali si ricordano Serena Carella e Nunzio Stancampiano, che ora concorrono per un posto alla finale di Amici 21. Memorabile resta il bacio che Raimondo Todaro ha registrato ad Amici 21 con la collega ed insegnante di danza classica avversa, Alessandra Celentano. Così come il momento tv in cui lui si è visto costretto a dire addio al pupillo Mattia Zenzola, ritiratosi dal talent in seguito ad un infortunio.

Raimondo Todaro verso Amici 22? I motivi per una conferma al talent

Proprio in virtù del ballerino e pupillo Mattia Zenzola – al quale Maria De Filippi ha proposto un rientro nella scuola di Amici, per l’edizione del talent Amici 22, in partenza a partire da settembre 2022 su Canale 5- Raimondo Todaro potrebbe confermarsi nella cattedra di danza al talent. Questo, chiaramente, qualora la produzione Mediaset proponesse per il secondo anno consecutivo all’ex Ballando con le stelle l’ingaggio nel cast dei professori di danza, di Amici 22. In occasione dell’intervista concessa a Superguida TV, inoltre, Raimondo Todaro non ha nascosto di essere molto felice dell’esperienza di insegnamento della danza vissuta ad Amici 21. Un altro motivo, che unitamente al possibile ritorno del pupillo Mattia ad Amici, potrebbe spingere Raimondo Todaro a bissare la sua partecipazione al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, nel 2022.

