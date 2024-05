Raimondo Todaro lascia Amici?/ “Al suo posto un famoso collega”: di chi si tratta

Amici 2024, Raimondo Todaro lascia il talent dopo questa edizione? L’indiscrezione

A pochi giorni dalla fine di Amici 23, si inizia già a pensare alla prossima edizione del talent di Canale 5. Sabato 18 maggio verrà annunciato il nuovo vincitore dell’amato programma condotto da Maria De Filippi che, il prossimo anno (o meglio tra pochi mesi) potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi professori più amati: Raimondo Todaro. L’edizione per il prof di ballo e per la sua compagna di squadra Anna Pettinelli si è concluso con due puntate di anticipo rispetto agli altri professori, e potrebbe essere stato questa la chiusura del percorso di Todaro nel reality.

D’altronde, per Raimondo Todaro non è stata un’edizione semplice quella di Amici 23. Il professore ha dovuto affrontare infortuni (come quello di Gaia De Martino), o anche scontri con un proprio allievo poi passato in un’altra squadra (Nicholas Borgogni). Insomma, Raimondo potrebbe decidere di prendersi una pausa da Amici, forse definitiva, lasciando il posto ad un collega. Sì, ma chi?

Samuel Peron nuovo professore di Amici al posto di Raimondo Todaro?

Il nome del possibile sostituto viene lanciato dal sito GossipeTv, ed è quello di Samuel Peron. Quest’ultimo è attualmente tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 e, al momento, anche tra i più amati del pubblico. Samuel, insomma, appare pronto a tuffarsi in nuove avventure televisive, dopo essere stato per molti anni uno dei maestri di ballo di Ballando con le stelle, su Rai Uno. Passato a Mediaset, Samuel potrebbe essere la persona giusta per prendere il posto forse lasciato vacante da Raimondo Todaro. I due, d’altra parte, sono entrambi ballerini di danze latine oltre che insegnanti e coreografi. Peron, insomma, regalerebbe una boccata d’aria fresca al talent di Canale 5.











