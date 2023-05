Raimondo Todaro lascia Amici e torna a Ballando con le stelle?/ L’indiscrezione choc

Raimondo Todaro lascia Amici? L’indiscrezione sul suo futuro

Si infittisce il mistero sul futuro televisivo di Raimondo Todaro che, al momento, sembrerebbe lontano da Amici. Il ballerino ed insegnante di danza del talent show di Maria De Filippi è reduce da un’annata molto positiva. Non solo il debutto nella trasmissione e il rapporto stretto con i ragazzi e tutto il team, ma anche la vittoria del suo ballerino, Mattia Zenzola, che è stata la ciliegina sulla torta di questa sua esperienza in cattedra. Tuttavia, secondo un’indiscrezione del settimanale Nuovo, il suo futuro sembra lontano da Canale5.

I rapporti con il programma della conduttrice Mediaset sembrano essersi interrotti. E molti hanno interpretato come un messaggio di addio il post condiviso su Instagram dopo la finale, dove ha rivolto alcuni ringraziamenti: “Grazie a tutte le persone che lavorano in questa trasmissione meravigliosa che mi ha regalato qualche figlioletto e qualche amico in più“.

Raimondo Todaro, l’ipotesi di un ritorno a Ballando con le stelle

Il condizionale resta sempre d’obbligo poiché, al momento, si tratta solo di indiscrezioni. Sempre il settimanale Nuovo, però, ha rivelato quale potrebbe essere il futuro televisivo di Raimondo Todaro se l’addio ad Amici dovesse concretizzarsi. Per il ballerino, infatti, potrebbe esserci un clamoroso ritorno a Ballando con le stelle, il dance show di Rai1 che tanta notorietà gli ha regalato e del quale è diventato negli anni uno dei pilastri, prima di salutare Milly Carlucci e passare a Mediaset.

Proprio la Carlucci, al settimanale, non avrebbe affatto chiuso la porta al suo ballerino di fiducia. Più volte ha confermato di non aver nutrito alcuna forma di risentimento nei suoi confronti, per aver detto addio al suo programma ed essere passato ad Amici. Al momento si tratta solo di voci e i dubbi verranno sicuramente sciolti prossimamente, quando partirà ufficialmente la macchina organizzativa della nuova edizione sia di Amici sia di Ballando con le stelle.

