Raimondo Todaro lascia Amici?/ Spunta il nome di un ballerino professionista, ma…

Raimondo Todaro lascia Amici?

La grande novità, tra gli insegnanti di Amici, durante la ventunesima edizione, è stata rappresentata da Raimondo Todaro che, dopo aver lasciato Ballando con le stelle, ha accettato di diventare uno dei maestri della scuola di Maria De Filippi affiancando Veronica Peparini e Alessandra Celentano, da anni insegnanti del talent. Per lasciare il posto a Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini che ha esordito ad Amici proprio come insegnante di danza è diventata maestra di canto.

Per Raimondo Todaro è stata una grande esperienza quella vissuta all’interno della scuola di Maria De Filippi. Oltre ad aver istaurato un grande rapporto con gli allievi, si è anche divertito dando vita a simpatiche coreografie con la Celentano. Nelle ultime settimane, tuttavia, intorno a Todaro sono nati dei rumors secondo cui potrebbe lasciare il talent di Maria De Filippi.

La verità sulla presenza di Raimondo Todaro ad Amici

Amici tornerà in onda, probabilmente a settembre, con la 22esima edizione. I casting sono già iniziati e tra i ballerini che stanno giudicando quelli che potrebbero diventare i futuri allievi c’è Simone Nolasco, da anni ballerino professionista del talent. E’ bastata la presenza di Simone Nolasco ai casting per scatenare rumors su un possibile cambio della guardia con Raimondo Todaro. La realtà, come sottolinea Novella 2000, è che Nolasco ha sempre giudicato le performance dei ragazzi che si presentano ai casting.

Per il momento, dunque, Todaro dovrebbe essere regolarmente presente come insegnante di danza così come sarà presente anche Lorella Cuccarini come ha confermato lei stessa.

