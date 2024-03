Raimondo Todaro, lite con Emanuel Lo ad Amici 2024: “Non metterti in mezzo ai ragazzi!”/ “Fatti i fatti tuoi”

Raimondo Todaro, lite con Emanuel Lo al serale di Amici 2024 per Nicholas: cos’è accaduto

Si scatena la lite al primo serale di Amici 2024 quando Emanuel Lo chiama in scena il guanto di sfida tra il suo Nicholas e Giovanni, allievo di Raimondo Todaro. In settimana i due amici hanno avuto un acceso litigio a causa di alcune parole dure dette da Giovanni verso l’ex compagno di squadra, fomentato proprio dal suo ex prof.

A spiegare le sue ragioni è proprio Todaro, che sul guanto dichiara: “È vero che Giovanni sa guidare una dama, però nella nostra disciplina le prese sono vietate. Quindi è un modo molto diverso di fare partnering. Io gliel’ho fatto fare perché ho fiducia in lui.” Interviene però Emanuel Lo, ricordando proprio quando entrambi hanno detto che avrebbero fatto fare a Nicholas una “figura di merd*“.

Raimondo Todaro contro Emanuel Lo: “Non entrare nelle dinamiche dei ragazzi!”

“L’hai caricato tanto, perché alla fine Giovanni e Nicholas sono amici ed è stata caricata la cosa…” stuzzica Emanuel Lo. Todaro però giustifica l’uscita: “Quando Giovanni è venuto da me era titubante per il guanto, quindi io semplicemente per caricarlo gli ho detto un termine più colorito”. Quindi attacca a sua volta Emanuel: “Guarda, quello che non mi è piaciuto affatto è che nelle dinamiche dei ragazzi entri tu come professore. Le cose dei ragazzi sono dei ragazzi!”

Emanuel però nega: “Non sto entrando nelle dinamiche dei ragazzi, la verità è che nella sala avete detto che gli fate fare una brutta figura, solo quello!” A chiudere è stato allora Todaro: “Io vengo dalla danza sportiva e nello sport, quando si fa una gara, bisogna fare tutto per battere l’altro. Poi, dopo la gara, ci si dà la mano e si va a mangiare una pizza! Sei tu che poi hai detto a Nicholas ‘Stai attento che non è un amico!’ Ma fatti i fatti tuoi e lascia stare i ragazzi!”











