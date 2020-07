Raimondo Todaro, nuovo fidanzata dopo Francesca Tocca?/ “Non parlo del mio privato”

Raimondo Todaro ha una nuova fidanzata dopo Francesca Tocca? La scorsa settimana il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato le prime foto del ballerino di Ballando con le Stelle sorpreso in atteggiamenti complici con una nuova fiamma: la giovanissima Paola Leonetti. Un gossip che, manco a dirlo, ha fatto immediatamente il giro del web considerando che la crisi matrimoniale tra Todaro e la Tocca ha catalizzato l’attenzione del pubblico per diversi mesi. Questo nuovo possibile flirt del ballerino di Ballando con le Stelle per molti è stato visto come una sorta di addio alla ex moglie Francesca Tocca che proprio in questi giorni è uscita allo scoperto con il nuovo compagno: il ballerino Valentin conosciuto ad Amici di Maria De Filippi. Stando quindi alle ultime news sia Raimondo che Francesca hanno ripreso in mano la propria vita sentimentale, anche se il ballerino di Ballando con le Stelle ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito alla sua vita privata. Todaro, intervistato dal settimanale DiPiù, infatti, ha detto chiaramente di non voler parlare del suo privato.

Raimondo Todaro e Paola Leonetti: è amore?

Le foto di Raimondo Todaro in compagnia della nuova fiamma Paola Leonetti pubblicate dal settimanale Chi di Alfonso Signorini hanno naturalmente incuriosito il pubblico italiano. Dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, anche il ballerino di Ballando con le stelle sembrerebbe aver ritrovato un pò di serenità tra le braccia della giovanissima Paola. Non è dato sapere di più, visto che Todaro dalle pagine di DiPiù ha precisato: “mi chiede se sono nuovamente innamorato? Guardi, ora faccio la mia vita, le cose di cuore le tengo per me. Mi chiede se ho sofferto e mi sto riprendendo? Non mi va di parlare, il passato è passato. Certo che ho visto le mie foto, erano ovunque… Ma non mi chieda del mio privato”. Nessuna dichiarazione circa le foto che lo ritraggono con la giovane Paola intenti a godersi una bellissima giornata di mare in Puglia. Un nuovo amore di cui Todaro non vuole raccontare ancora nulla, visto che sta ancora cercando di riprendere in mano la sua vita dopo la fine del matrimonio con la ballerina di Amici Francesca Tocca. Intanto la ex moglie a distanza di pochi giorni dalle foto dell’ex marito ha deciso di uscire allo scoperto con il ballerino Valentin di Amici confermano una possibile frequentazione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA