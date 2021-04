Raimondo Todaro ospite ad Amici 2021/ Incontro con l’ex moglie Francesca Tocca?

Amici 2021 e Ballando con le stelle si incontrano. Il crossover che nessuno si aspettava arriva grazie ad un’ospitata: quella di Raimondo Todaro. Il noto ballerino, professionista fisso nel cast dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, approda infatti nel talent di Canale 5 per svolgere una missione importante: quella di giudice.

FRANCESCA TOCCA, SEXY ESIBIZIONE AD AMICI 2021/ Zerbi incantato, Maria "Imbarazzante"

Stando infatti a quanto anticipa TvBlog “Raimondo Todaro giudicherà nel corso del day time pomeridiano di Amici in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Uomini e donne una gara di ballo fra i ragazzi del talent show di Maria De Filippi.” Dunque Raimondo avrà presto il ruolo di giudice in una sfida che vedrà i ballerini rimasti in gara nel talent esibirsi al fine di conquistare un premio che, al momento, non è noto.

Raimondo Todaro/ Elisa Isoardi sostituita da Sara Arfaoui, il loro finto "flirt"...

Raimondo Todaro ad Amici 2021: faccia a faccia con l’ex moglie Francesca Tocca?

La presenza di Raimondo Todaro ad Amici 2021 ci porta inevitabilmente alla mente la sua storia d’amore con Francesca Tocca. La ballerina professionista di latino di Amici era infatti sua moglie. I due hanno una figlia insieme ma la loro storia si è chiusa ufficialmente lo scorso anno, poco dopo il gossip del flirt di Francesca con il ballerino (allora in gara ad Amici) Valentin. Entrambi poi spiegarono che la storia con Valentin è arrivata quando il matrimonio con Raimondo era ormai già finito. I due, infatti, pare siano rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene della loro bambina. Sicuramente non mancherà un incontro tra i due ex dietro le quinte di Amici 2021…

LEGGI ANCHE:

Raimondo Todaro/ "Con Elisa Isoardi un rapporto che va oltre..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA