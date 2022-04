Raimondo Todaro, perchè ha lasciato Ballando con le Stelle?/ Polemica con Milly Carlucci per…

Nuovo appuntamento con la cronaca rosa e i dintorni dello showbiz televisivo questo pomeriggio a “Verissimo” dove, nel solito ricco cast di ospiti, saranno di scena due dei protagonisti della edizione numero ventuno di “Amici”: infatti nella puntata del sabato del programma condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin a partire dalle 16:30 a raccontarsi alla padrona di casa sarà non solo Lorella Cuccarini (che nel talent show ha cambiato ruolo, passando da insegnante di danza a maestra di canto) ma anche il suo collega ‘professore’ Raimondo Todaro.

E per il 35enne ballerino e personaggio televisivo originario di Catania la presenza ad “Amici” è un esordio che ha fatto peraltro molto rumore: infatti il diretto interessato, che è subentrato proprio alla Cuccarini nel ruolo di nuovo insegnante di danza, è reduce dalla lunghissima e fortunata esperienza in Rai con “Ballando con le stelle”. Come si ricorda, prima di venire scelto nel lontano 2005 come maestro per la seconda edizione dello show in onda su Rai 1, Todaro di fatto era sconosciuto al grande pubblico e non è affatto peregrino affermare che possa essere considerato legittimamente come uno dei tanti volti tv scoperti e plasmati nel tempo da Milly Carlucci.

RAIMONDO TODARO, PERCHE’ HA LASCIATO “BALLANDO”? LA STILETTATA DI MILLY CARLUCCI

Anche per questo motivo il divorzio dal programma consumatosi tempo fa tra Todaro e la Carlucci ha avuto molta eco, tra frecciatine social e una verità che, seppur a spizzichi e bocconi, è venuta fuori alla fine: l’anno scorso, un po’ a sorpresa, attraverso il proprio profilo Instagram il ballerino siciliano aveva annunciato il suo addio dato che, a suo dire, “come in tutte le famiglie un figlio matura l’idea di voler sperimentare e cercare nuovi stimoli”, rivolgendo un grande grazie a tutti coloro che l’avevano aiutato a crescere in questi anni. Ma la pronta replica social della conduttrice Rai aveva lasciato intendere non solo che la separazione non era consensuale ma che Todaro non fosse stato sempre cristallino…

“Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente” aveva risposto la Carlucci intingendo la tastiera nel veleno: “Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando” aveva aggiunto poi, sottolineando di non saperne nulla. “Prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici dopo 15 anni di vita insieme” aveva continuato Milly, accennando a un pizzico di delusione per questo atteggiamento e dopo aver sempre creduto in lui. “Leggo con molta tristezza il post di Milly” avvea controreplicato Todaro, adducendo come motivazione la positività al Covid per il loro mancato incontro. Una spiegazione che non ha convinto molti che, oggi, di fronte ad alcune difficoltà del ballerino nella scuola di “Amici”, gli rinfacciano l’essere passato alla concorrenza con ben poca riconoscenza, quantomeno nei modi, nei confronti di chi l’aveva scoperto. La querelle proseguirà ancora?











